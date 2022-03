Λέοντα, σχέσεις και συνεργασίες που είχαν ήδη προβλήματα αρχίζουν να μυρίζουν «μπαρούτι»

Kριός

Τα οικονομικά σε πιέζουν έντονα από «χίλιες δυό μεριές» αυτές τις μέρες και το τελευταίο που χρειάζεσαι είναι οι άσκοπες σπατάλες λόγω «μιμητισμού». Προσοχή και σε κόντρες με κάποιο φίλο ή συνεργάτη (2ο δεκαήμερο).

Ταύρος

Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Ουρανό από το ζώδιό σου βγάζει τον «επαναστάτη» από μέσα σου σε επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις, φέρνοντας ισχυρές διαφωνίες αλλά και πιθανές αλλαγές «κατεύθυνσης», ιδιαίτερα αν είσαι γεννημένος στο 2ο δεκαήμερο.

Δίδυμοι

Νευράκια, νευράκια σήμερα και ο Θεός να λυπηθεί όποιον βρεθεί στο στόχαστρό σου, αφού τα λες «χύμα και τσεκουράτα» big time (2ο δεκαήμερο κυρίως). Πολλή πίεση λέμε.

Καρκίνος

«Κάτι γίνεται» με τα ερωτικοσεξουαλικά σου και σου «τρως φρίκες» με το ταίρι σου (ή με την έλλειψη αυτού), με τις ανασφάλειές σου, με τους φόβους σου περί απιστίας και you name it basically, αν και για ορισμένους δεν αποκλείονται κεραυνοβόλοι έρωτες (2ο δεκαήμερο κυρίως).

Λέων

Σχέσεις και συνεργασίες που είχαν ήδη προβλήματα αρχίζουν να μυρίζουν «μπαρούτι», με τα ξεσπάσματα, τις ρήξεις αλλά και τους χωρισμούς να παίζουν «γερά» αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα αν είσαι γεννημένος στο 2ο δεκαήμερο. Ψυχραιμία και υπομονή.

Παρθένος

Το κλίμα στα εργασιακά σου προκαλεί άγχος, εντάσεις, αλλά ενδεχομένως και πλάνα για αλλαγές κατεύθυνσης αν τα πράγματα έχουν φτάσει στο «απροχώρητο», ενώ δεν αποκλείεται ένα θέμα υγείας να σε απασχολήσει περισσότερο (2ο δεκαήμερο κυρίως).

Ζυγός

Τα οικονομικά μπορεί να αποτελέσουν αιτία για καυγάδες μέσα σε μια σχέση ή συνεργασία, ενώ τα «αδούλευτα» συναισθηματά μπορεί να βγάλουν αψυχολόγητες αντιδράσεις. Ξαφνικές γνωριμίες είναι πάντως μέσα στο «παιχνίδι» για τους αδέσμευτους (2ο δεκαήμερο ιδιαίτερα).

Σκορπιός

Ο χώρος της οικογένειας και του σπιτιού με κάποιο τρόπο βγάζει «θέματα», ευνοώντας αντιπαραθέσεις και ξεσπάσματα, αν και για μερικούς αυτά θα «παιχτούν» και σε άλλες κοντινές σου σχέσεις (2ο δεκαήμερο ιδιαίτερα).

Τοξότης

Αρκετά «νευρικό» το πλαίσιο του Σαββάτου, ίσως και εξαιτίας προβλημάτων που σχετίζονται με τη δουλειά, όμως σε κάθε περίπτωση έλεγξε λίγο τον παρορμητισμό στον τρόπο που εκφράζεσαι (2ο δεκαήμερο κυρίως).

Αιγόκερως

Απρόοπτα έξοδα αυτές τις μέρες -όχι μόνο σήμερα δηλαδή- αυξάνουν το αίσθημα ανασφάλειας γύρω από τα οικονομικά, ενώ βαθιές συναισθηματικές σχέσεις μπορεί να οδηγήσουν και σε καταστάσεις...«ανάφλεξης» αν υπάρχει καταπίεση ή έλλειμα εμπιστοσύνης (2ο δεκαήμερο ιδιαίτερα).

Υδροχόος

Το τετράγωνο της Αφροδίτης από το ζώδιό σου με τον Ουρανό δημιουργεί ένα ασταθές συναισθηματικό περιβάλλον, φέρνοντας πιθανόν και απρόοπτα στην οικογένεια, στον χώρο του σπιτιού ως οίκημα ή σε προσωπικές σχέσεις αυτές τις μέρες (2ο δεκαήμερο). Η σύσταση για ηρεμία στις αντιδράσεις είναι σαφής.

Ιχθύες

Επειδή η ατμόσφαιρα ευνοεί τις παρεξηγήσεις και τα «θερμοκέφαλα» ξεσπάσματα στην επικοινωνία με κάθε «υποψία» κριτικής, καλύτερα να επιλέξεις έξυπνα τις επαφές σου (2ο δεκαήμερο κυρίως).

