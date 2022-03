Τοξότη, μην «καταπίνεις» τα συναισθήματα σου και κάνεις ότι δε συμβαίνει τίποτα, όταν μέσα σου νιώθεις αλλιώς

Κριός

Σήμερα θα προτιμούσες να τη «βγάλεις» ανάσκελα στον καναπέ doing absolutely nothing ή τουλάχιστον να αποφύγεις να καταπιαστείς με οτιδήποτε πρακτικό. Ό, τι πιο κοντά σ’ αυτό τέλος πάντων.

Ταύρος

Για αρχή κατάλαβε ότι για να έχεις κοινωνική ζωή πρέπει να «συντηρείς» με κάποιο τρόπο τις σχέσεις σου, ακόμα κι όταν πιέζεσαι από χρόνο ή δεν πολυγουστάρεις «ανταμώματα». Έτσι πάει.

Δίδυμοι

Αν είναι ν’ αρρωστήσεις για να σου βγει το «πρόγραμμα», ε think again αν όντως αξίζει τον κόπο ή απλά ζορίζεσαι άνευ λόγου.

Καρκίνος

Λίγο να δεις κάναν άνθρωπο, να βγεις για μια βόλτα, να πας ένα σινεμαδάκι σήμερα, γιατί η κλεισούρα «βλάπτει σοβαρά την υγεία» μολονότι δεν το αντιλαμβάνεσαι άμεσα, αλλά...

Λέων

Και γιατί παρακαλώ να συναναστρέφεσαι με άτομα που έχουν αφήσει προ πολλού πίσω τους κάθε έννοια καλοσύνης; Η ανοχή έχει και τα όρια της ή μήπως νομίζεις ότι εσύ είσαι «χαλκέντερος» ;

Παρθένος

Όταν έχεις «καλομάθει» τους άλλους με το να συμπεριφέρεσαι «x», λογικό κι επόμενο να αντιδρούν όταν θέλεις να αλλάξεις «τροπάριο» συμπεριφερόμενος «ψ». Μα να τους «ξεβολεύεις» κιόλας;

Ζυγός

Δεκτές οι συζητήσεις και οι συμβουλές των άλλων, αλλά τα «λάθη» σου είναι προτιμότερο να τα αποφασίζεις μονος σου. Τα μαζεύεις καλύτερα μετά.

Σκορπιός

Λίγο πιο άνετη η Τρίτη, σου «ζητά» να επιστρατεύσεις και το χιούμορ για να δεις την πραγματικότητα με αλλά «μάτια». Απλά πρέπει κι οι γύρω σου να διαθέτουν έστω λίγο απ’ αυτό, αλλιώς δεν πρόκειται να σε καταλάβουν.

Τοξότης

Μην «καταπίνεις» τα συναισθήματα σου και κάνεις ότι δε συμβαίνει τίποτα, όταν μέσα σου νιώθεις αλλιώς. Αυτό το «κρυφτούλι» από τον ίδιο σου τον εαυτό μόνο κακό σου κάνει.

Αιγόκερως

Είναι σημαντικό να βρεις χρόνο μέσα στη μέρα για να κάνεις και «τα δικά σου», ακόμη κι αν αυτό σημαίνει έναν μεγάλο περίπατο στη φύση για να «κλείσεις τους κύκλους σου» στο smart watch.

Υδροχόος

Η αυτοπεποίθηση «χτίζεται» όταν ο καθένας κάνει αυτό που τον δυσκολεύει/ φοβίζει περισσότερο. Ξέρεις τι είναι αυτό, βρες και πως να το «προχωρήσεις».

Ιχθύες

Καλύτερα να αναζητάς την ουσία στις συναναστροφές σου, χωρίς να «χάνεσαι» σε τυπικούρες κοινωνικότητας just for the sake of it. Έτσι θα νιώθεις και πιο «γεμάτος».

