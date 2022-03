Ταύρε, μη δείχνεις «τυφλή εμπιστοσύνη» σε συνεργάτες και φίλους, που υπόσχονται μάλλον περισσότερα απ’ όσα γίνονται στην πραγματικότητα

Κριός

Λίγο πιο δύσκολο να κρατήσεις ένα πρόγραμμα σήμερα, καθώς μια θα το «βρίσκεις» και μια θα «χάνεσαι στη μετάφραση». Όσο μπορείς, μην πιεστείς.

Ταύρος

Μη δείχνεις «τυφλή εμπιστοσύνη» σε συνεργάτες και φίλους, που υπόσχονται μάλλον περισσότερα απ’ όσα γίνονται στην πραγματικότητα, για να αποφύγεις χαζές παρεξηγήσεις.

Δίδυμοι

Οι παρανοήσεις στα επαγγελματικά πολλές φορές συμβαίνουν επειδή ο καθένας θεωρεί ότι ο άλλος θα καταλάβει από μόνος του αυτό που έχει στο μυαλό του. Μπέρδεμα; Ε γι’ αυτό be more precise and explanatory.

Καρκίνος

Μην τρελαίνεσαι να κάνεις «ντε και καλά» κάτι παραγωγικό σήμερα, αφού και λάθη μπορούν να βγουν και ίσως χάσεις χρόνο πείθοντας όσους δεν πείθονται.

Λέων

Προτιμότερο «ν’ ασχοληθείς» με τη διαίσθηση σου παρά να την αγνοήσεις σχετικά με πρόσωπα και συμπεριφορές που νιώθεις ότι κάτι πάει «x».

Παρθένος

Είσαι λίγο στα «βαθιά» ψυχολογικά και δεν μπορείς να «συνταιριάξεις» συναίσθημα και λογική σε μια σχέση που έχει αξία για σένα. Κράτα πάντως για την ώρα κάποιες επιφυλάξεις.

Ζυγός

Ανάγκη για «αποφόρτιση» από το τρέξιμο της καθημερινότητας και την πίεση της δουλειάς, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι κάποια πράγματα μένουν «on hold». Προέχει η υγεία.

Σκορπιός

Τα οικονομικά συνθέτουν ένα tricky προς επίλυση «παζλ» και σίγουρα σήμερα δεν είναι η μέρα για σπατάλες και ξοδέματα, ούτε για σένα, ούτε για τους άλλους.

Τοξότης

«Κούραση» όταν νιώθεις ότι οι άλλοι δεν μπορούν να σε καταλάβουν και on top of that «γυρίζουν το πράγμα» στο manipulation για να πετύχουν τα δικά τους θέλω.

Αιγόκερως

Χρειάζεται να γίνεις ίσως πιο επεξηγηματικός αλλά και πιο «υπομονετικός» στις δοσοληψίες και τις συνεννοήσεις σου με τους άλλους για να μην υπάρξουν «προβλήματα».

Υδροχόος

Η ρουτίνα μάλλον δε θα σε «γεμίσει» σήμερα, οπότε βρες καλύτερα την χιουμοριστική πλευρά του πράγματος για να κάνεις «deal».

Ιχθύες

Είσαι κάπως «ζαβλακωμένος» και λειτουργείς μάλλον καλύτερα δουλεύοντας μόνος σήμερα. «Διπλοτσέκαρε» τα σημαντικά και προσπάθησε να κερδίσεις χρόνο για όσα δεν είσαι σίγουρος.

