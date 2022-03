Ζυγέ, ψυχολογικά είσαι λίγο «αναμπουμπουλιασμένος», ενόψει και της αυριανής Πανσέληνου

Κριός

Αν και το αίσθημα κόπωσης θα είναι αισθητό όσο προχωρά η μέρα, το μυαλό σου «στροφάρει» γερά, γεγονός που μπορεί να σε βοηθήσει σε συζητήσεις ή συνεντεύξεις για τη δουλειά.

Ταύρος

Είσαι αρκετά επιρρεπής σε αφηρημάδες και «λάθη», βαριέσαι και λίγο ό,τι έχει σχέση με καθήκοντα και δουλειές, οπότε μην το «φουλάρεις» σήμερα.

Δίδυμοι

Μπλέκεσαι με πολλά σε επαγγελματικά και προσωπικά, χωρίς όμως καλό προγραμματισμό και κινδυνεύεις να μείνεις «αμανάτι».

Καρκίνος

Αν θεωρείς ότι πρέπει να έχεις τον έλεγχο των καταστάσεων για να αισθάνεσαι καλά, σόρρυ που στο χαλάω, αλλά κάνεις λάθος. Ο έλεγχος των πραγμάτων είναι απλά αυταπάτη.

Λέων

Καλύτερα μην το παίξεις «τζογαδόρικα» σχετικά με οικονομικές αποφάσεις και κινήσεις σήμερα, ενώ περιόρισε και την τάση σου για άσκοπες αγορές.

Παρθένος

Το υποσυνείδητο σου μπορεί να σου «μιλάει» πιο δυνατά αυτές τις μέρες διαμέσου των ονείρων σου. Κράτα ένα Dream Journal και τσέκαρε αν υπάρχει συσχέτιση με αυτά που βιώνεις.

Ζυγός

Ψυχολογικά είσαι λίγο «αναμπουμπουλιασμένος», ενόψει και της αυριανής Πανσέληνου που σε έχει «πιάσει» μάλλον ήδη. Δεν χρειάζεται πάντως να παίζεις και την Εκάβη.

Σκορπιός

Μήπως χρησιμοποιείς «φτηνές δικαιολογίες», π.χ. το θέμα της ηλικίας, βάζοντας έτσι, τρόπον τινά, «εμπόδια» στον εαυτό σου, ώστε να μην φτάσεις εκεί που πραγματικά θες; Μήπως;

Τοξότης

Και να συνεργαστείς καλά και να συνεννοηθείς με ευκρίνεια και να μην κάνεις κάποιο λάθος απροσεξίας, ε ίσως να μη σου βγει σήμερα. Ok, not so tragic after all.

Αιγόκερως

Καλύτερα να διαλέξεις εσύ τις παρέες και τα «θέματα» που θα συζητήσετε σήμερα, αφού όλοι ψάχνουν ένα συναισθηματικό «αποκούμπι», αλλά μάλλον δεν είσαι το κατάλληλο «match».

Υδροχόος

Άσε το windows shopping και το «New season entries» τσεκάρισμα στα γνωστά ισπανικά μαγαζιά, γιατί είσαι επιρρεπής σε άσκοπες αγορές.

Ιχθύες

Η επιρροή της αυριανής Πανσέληνου στον άξονα σου είναι ήδη σε ισχύ, which means μεταξύ άλλων, ότι οι απέναντι σου προσπαθούν «να σου σπάσουν τα νεύρα». Βάλε και κάνα όριο ε;

