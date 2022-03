Κριέ, έτοιμος να προχωρήσεις σε δράση για να κυνηγήσεις τους προσωπικούς στόχους σου

Κριός

Χρόνια Πολλά! Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday dear Aries, Happy Birthday to you! Στις 17:25 ο Ήλιος εισέρχεται για φέτος στο ζώδιό σου και τα γενέθλιά σου ξεκινούν, οπότε παίρνεις σιγά σιγά τα πάνω σου ενεργειακά, έτοιμος να προχωρήσεις σε δράση για να κυνηγήσεις τους προσωπικούς στόχους σου. Εμπρός!

Ταύρος

Από σήμερα και μέχρι τις 19/4 η υγεία σου χρειάζεται στενότερη φροντίδα και παρακολούθηση, αφού η αίσθηση κόπωσης και η ανάγκη «ανάπαυλας» μέσα στη μέρα θα είναι εντονότερες.

Δίδυμοι

Η είσοδος του Ήλιου στον Κριό - Εαρινή Ισημερία αυξάνει την όρεξη για «παρεούλα», εξόδους και κοινωνικότητες, βοηθώντας σε αρκετά να «ξελαμπικάρεις» και συναισθηματικά από ’δω και κάτω.

Καρκίνος

Τα οικονομικά και οι απαιτήσεις τους είναι η μόνιμη «επωδός» των ημερών και παράλληλα με την είσοδο του Ήλιου στον Κριό και τον τομέα της καριέρας σου θα χρειαστεί να δεις τι μπορεί να αλλάξει ώστε να είσαι πιο «άνετα».

Λέων

Τα χόμπι είναι ένα βασικό «εργαλείο αποσυμπίεσης» μέσα στην καθημερινότητα και με το πέρασμα του Ήλιου στον Κριό πιθανόν να βρεις κάποιο που σου ταιριάζει μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ ίσως κάνεις πλάνα και για ένα ταξίδι.

Παρθένος

Με τον Ήλιο στον Κριό από σήμερα ως 19/4 θα μπεις στη διαδικασία να «τσεκάρεις» τα οικονομικά σου, ιδιαίτερα όσα σχετίζονται με τρίτους, όπως οφειλές, δάνεια, φορολογικά, διατροφές κ.λπ, αναζητώντας πρακτικές λύσεις.

Ζυγός

Οικογένεια και σχέσεις βγάζουν αρκετή πίεση, με το πέρασμα όμως του Ήλιου απέναντι σου στον Κριό καλείσαι να ισορροπήσεις τα πράγματα, σκεφτόμενος τώρα και την άλλη πλευρά.

Σκορπιός

Η είσοδος του Ήλιου στον Κριό σε καλεί να βρεις χρόνο «για τον εαυτό σου και μόνο» μέσα στη μέρα, φροντίζοντας παραπάνω και το κομμάτι της φυσικής σου κατάστασης για τον επόμενο μήνα.

Τοξότης

Εαρινή Ισημερία σήμερα και... ανασαίνεις ξανά, αφού για σένα το ζώδιο του Κριού σχετίζεται με τα «ωραία» της ζωής και κυρίως με τα ερωτικά σου. Ώρα να ξαναβρείς την «φόρμα» σου λοιπόν!

Αιγόκερως

«Officially Άνοιξη» από σήμερα -μην κοιτάς τον καιρό που «τρελάθηκε»- με το πέρασμα του Ήλιου στον Κριό, μολονότι η μέρα μπορεί να σε ζορίσει λιγάκι. Για τον επόμενο μήνα ρίχνεις το βάρος στα οικογενειακά, αλλά και σε πιθανά νέα επαγγελματικά σχέδια.

Υδροχόος

Η σημερινή είσοδος του Ήλιου στον Κριό θα αποτελέσει, αν μη τι άλλο, ένα «buffer» που θα σε βοηθήσει να μην «κλατάρεις» με τις όλες υποχρεώσεις και απαιτήσεις της καθημερινότητάς σου μέσα στον επόμενο μήνα.

Ιχθύες

«Ψαράκια» γεννιούνται σήμερα μέχρι τις 17:25, καθώς στη συνέχεια ο Ήλιος περνά στον Κριό, ολοκληρώνοντας για φέτος τα γενέθλια σου. Το focus πέφτει τώρα στα οικονομικά για τις επόμενες 4 βδομάδες, που χρειάζονται σωστό «επανασχεδιασμό».

athensvoice.gr