Κριός

Το ότι επικρατεί μια αρνητική ατμόσφαιρα γύρω μας δεν είναι καινούργιο, ούτε και παράλογο, ωστόσο δεν χρειάζεται να συμμετέχεις και εσύ σε συζητήσεις που βγάζουν «κακομοιριά».

Ταύρος

Το να προβληματίζεσαι συνεχώς και να αναπαράγεις τον εκνευρισμό σου για μια κατάσταση στη δουλειά ή στα προσωπικά που δεν «βγαίνει» και σε περιορίζει, δεν λύνει το πρόβλημα.

Δίδυμοι

Με έμφαση στην επικοινωνία η Δευτέρα «αγκαλιά» με το άγχος, αφού υπάρχουν πολλά να σκεφτείς, να οργανώσεις, να συζητήσεις, να κανονίσεις, να, να, να. Ουφ.

Καρκίνος

Η κατάσταση που επικρατεί λόγω των εξωτερικών συνθηκών σε έχει φέρει σε σημείο «βρασμού» για τα οικονομικά σε καθημερινή βάση, «στίβοντας» το μυαλό σου για λύσεις.

Λέων

Αρκετά πιεστική η Δευτέρα, μπορεί να χρειαστεί να κάνεις και «συμβιβασμούς» στις συνδιαλλαγές σου με τους άλλους και αυτό δεν είναι κάτι που σου αρέσει, ωστόσο μην το «δραματοποιείς» κιόλας.

Παρθένος

Από τις Δεύτερες που το να αφήσεις το πάπλωμα και να πας για δουλειά φαίνεται «Άθλος του Ηρακλέους». Προσπάθησε να κάνεις έστω μικρά διαλείμματα για ξεκούραση.

Ζυγός

Το να «μαζεύεις, μαζεύεις» σε μια σχέση, προσωπική ή επαγγελματική, είναι λογικό κάποια στιγμή να σου βγάλει μαζεμένη όλη την «δυσφορία». Αν νιώθεις πάντως ότι δεν αξίζει ν’ ασχοληθείς, ε μην μπεις καν στον κόπο.

Σκορπιός

Αρκετά απαιτητική η Δευτέρα, καθώς θέματα οικογενειακών και επαγγελματικών δεν έχουν εύκολες απαντήσεις, ούτε αποφάσεις. Do your best.

Τοξότης

Με αρκετή «βαβούρα» -ίσως και χωρίς ιδιαίτερο λόγο- η Δευτέρα και δεν γουστάρεις καθόλου τέτοιο τρέξιμο, αφού θα προτιμούσες να ήσουν σε κάποιο ταξιδάκι. Αααχ.

Αιγόκερως

Καλύτερα να λειτουργήσεις «μυαλωμένα» σχετικά με περιττές αγορές και σπατάλες σήμερα, αφού το άγχος για το αύριο μπορεί μετά να σου βγάλει «ενοχικά».

Υδροχόος

Το να δείξεις μια παραπάνω ευελιξία σε προσωπικές σχέσεις και συνεργασίες είναι ένα θέμα today, μολονότι θα σου «γλύτωνε» αρκετό εκνευρισμό.

Ιχθύες

Η δουλειά βγάζει πίεση Δευτεριάτικα, όχι μόνο στο πρακτικό κομμάτι, αλλά ίσως και σε επίπεδο σχέσεων, που αυτό σε κουράζει μάλλον και περισσότερο.

