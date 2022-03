Ιχθύ, το ιδανικό σενάριο για τη σημερινή μέρα περιλαμβάνει ένα ταξιδάκι ή έστω μια κοντινή απόδραση

Κριός

Περνάς μάλλον «ήρεμα» την Καθαρά Δευτέρα, χωρίς ίσως extravagant καταστάσεις, αρκεί να υπάρχει μπόλικο φαΐ. Αυτό δεν το διαπραγματεύεσαι!

Ταύρος

Έχεις μια παραπάνω ενέργεια σήμερα, which is good για να τα καταφέρεις με τις προετοιμασίες για το σαρακοστιανό τραπέζι, απλά δεν χρειάζεται να «τρελαίνεσαι» αν όλα δεν πάνε according to the plan. Relax.

Δίδυμοι

Νιώθεις μια κάποια υπερένταση και ένα «εσωτερικό» άγχος που μπορεί να σε κουράσει λίγο Καθαροδευτεριάτικα. Άμα (καταφέρεις να) πετάξεις χαρταετό θα σου περάσουν όλα, guaranteed.

Καρκίνος

Η Καθαρά Δευτέρα θέλει κόσμο, τραπέζια με φίλους, αγαπημένα πρόσωπα και γενικά να υπάρχει «μπούγιο» για να περάσεις καλά, οπότε πες οπωσδήποτε «ναι» σε σχετικές προσκλήσεις.

Λέων

Για κάποιο λόγο τα επαγγελματικά σου «γνέφουνε» νοητικά ή πρακτικά, ή απ’ την άλλη μπορεί και να μη γουστάρεις ακριβώς τα καλέσματα και τις κοινωνικές υποχρεώσεις today. Oh well.

Παρθένος

Οι προοπτικές είναι καλές για να περάσεις ευχάριστα τα φετινά κούλουμα, που ίσως σε «πετυχαίνουν» σε κάποιο ταξιδάκι, ωστόσο μπορεί να υπάρξουν κάποια απρόοπτα στον προγραμματισμό ή στις μετακινήσεις, γι’ αυτό be prepared.

Ζυγός

Δε θες να «ξεφύγεις» πολύ με το φαΐ σήμερα, αλλά μάλλον δεν θα το πετύχεις, ενώ η μέρα μπορεί να βγάλει αστάθειες σχετικά με τη διάθεση σου, οπότε φτιάξε ανάλογα το πρόγραμμα.

Σκορπιός

Αρκετά κοινωνική η αρχή της Σαρακοστής σου, φέρνει τραπέζια και συναντήσεις με φίλους, παιδιά και αγαπημένα πρόσωπα, ενώ μπορεί να έχει και ερωτικό ενδιαφέρον για μερικούς.

Τοξότης

Ίσως σήμερα χρειαστεί να αφιερώσεις λίγο χρόνο σε καθήκοντα δουλειάς και καθημερινότητας που δεν παίρνουν αναβολή, αυτό όμως δε σημαίνει πως δε θα απολαύσεις και τις γαρίδες σαγανάκι σου. Είπαμε!

Αιγόκερως

Η Καθαρά Δευτέρα έχει πιο ανάλαφρη διάθεση και εκτός από τα τραπεζώματα με οικογένεια, αγαπημένα πρόσωπα, παιδιά κ.λπ μπορεί να είσαι και στα τηλέφωνα με φίλους κανονίζοντας και κάτι after. Αμέ.

Υδροχόος

Παραδοσιακό «χρώμα» έχουν για’ σένα τα κούλουμα, που μάλλον σε βρίσκουν σε κάποιο οικογενειακό τραπέζι, είτε ως οικοδεσπότη είτε ως καλεσμένο, αν και η όλη φάση μπορεί λίγο να σε «κουράζει».

Ιχθύες

Το ιδανικό σενάριο για τη σημερινή μέρα περιλαμβάνει ένα ταξιδάκι ή έστω μια κοντινή απόδραση, ακόμα όμως κι αν είσαι στην πόλη, «επιβάλλεται» να δεις κόσμο για να περάσεις καλά.

