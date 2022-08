Υπό το γενικό θέμα «Φωνή: Συμφωνίες & Διαφωνίες», η εταιρεία PhonoQuest, που εξειδικεύεται στη διεπιστημονική προσέγγιση ζητημάτων της ανθρώπινης φωνής, διοργανώνει το 2ο ARTience Συνέδριο για τη Φωνή, με την καθοδήγηση της διεπιστημονικής ομάδας φωνής, Voice Mentoring.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα, στις 23 - 25 Σεπτεμβρίου 2022, στο Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη και στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, με την αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων, του Κέντρου Έρευνας - Μουσείου Τσιτσάνη και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το 2ο ARTience Συνέδριο για τη Φωνή διαρθρώνεται σε δύο βασικούς άξονες:

● Tο θεωρητικό μέρος με θέμα: «Φωνή: Συμφωνίες & Διαφωνίες» θα πραγματοποιηθεί υβριδικά την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Έρευνας - Μουσείο Τσιτσάνη και θα έχει τη μορφή στρογγυλών τραπεζών, στη διάρκεια των οποίων εισηγητές επιστήμονες και καλλιτέχνες της φωνής θα ανταλλάξουν και θα συνθέσουν τις απόψεις τους για τα βασικά ζητήματα της ανθρώπινης φωνής. Οι δύο πρώτες μέρες του Συνεδρίου θα μεταδοθούν ταυτόχρονα και διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας του Μουσείου Τσιτσάνη.

● Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, θα πραγματοποιηθεί το πρωτοποριακό ARTience Innovative Demo Masterclass in Vocal Science, ένα πολυδιάστατο διεπιστημονικό εργαστήριο για όλες τις κατηγορίες της επαγγελματικής φωνής (κλασικούς και σύγχρονους τραγουδιστές, ηθοποιούς, ψάλτες, εκπαιδευτικούς, καθώς και χορωδούς), με την ευγενική χορηγία της GeloRevoice by Getremed LTD.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή: https://phonoquest.com/2o-artience-synedrio

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ: https://phonoquest.com/2o-artience-program

Το Συνέδριο απευθύνεται σε:

• Ωτορινολαρυγγολόγους

• Φωνιάτρους/ Φωνοθεραπευτές

• Λογοθεραπευτές

• Επαγγελματίες και ερασιτέχνες τραγουδιστές

• Επαγγελματίες και ερασιτέχνες ηθοποιούς

• Σπουδαστές των άνω κατηγοριών

• Καθηγητές φωνητικής και υποκριτικής

• Εκπαιδευτικούς/ Δημοσιογράφους

• Προπονητές

• Δικηγόρους

• Ψάλτες

• Όσους χρησιμοποιούν τη φωνή ως εργαλείο δουλειάς

Η είσοδος είναι ΔΩΡΕΑΝ για το κοινό.

Oργάνωση: PhonoQuest AMKE

Χορηγοί επικοινωνίας: Getremed LTD, HeterArt, NOEMA Solutions

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων