Τρίκαλα: Οι αντιπρόσωποι για το 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Τρίκαλα | 03 Απρ 2022, 20:25
Διεξήχθηκαν, το τριήμερο 1-2-3 Απριλίου οι εκλογές στα Τρίκαλα για την εκλογή των αντιπροσώπων που θα συμμετάσχουν στο 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στις 14-17 Απριλίου στην Αθήνα.
Εκλέχθηκαν με αλφαβητικά σειρά οι παρακάτω:
ΑΝΤΡΙΤΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΡΑΛΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΕΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΥΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΡΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΙΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΛΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΤΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΙΑΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ
ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΛΙΑΧΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΑΛΙΑΧΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΙΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΙΩΧΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΤΣΙΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΥ
ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ