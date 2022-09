Στη χρησιμότητά του μεγάρου Κατσίγρα, στην πλατεία Ταχυδρομείου, που παραμένει αποκομμένο από τον υπόλοιπο κορμό της Ιατρικής σχολής ο οποίος βρίσκεται στη Βιόπολη, εστιάζουν πηγές του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του καθηγητή Χρήστου Χατζηχριστοδούλου που λειτουργεί εντός του κτιρίου.

Αυτά ως απάντηση στο δημοσίευμα του kosmoslarissa.gr για επιστροφή του χώρου στον δήμο Λαρισαίων και μεταφορά των υπηρεσιών που στεγάζονται σε αυτόν, στην έδρα της Ιατρικής στην περιοχή του Μεζούρλου.

Τα επιχειρήματα που επικαλούνται συνοψίζονται στα εξής:

«Το ιστορικό κτίριο Κατσίγρα στο κέντρο της πόλης αποτελεί παράρτημα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο κτίριο, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως πρόσφατα, φιλοξενούνται Εργαστήριο Εμβρυολογίας, το Εργαστήριο Βιομαθηματικών και το Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας. Διδάσκονται συνολικά έξι μαθήματα (τέσσερα υποχρεωτικά και δύο επιλογής) στους προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Ιατρικής καθώς και τρία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών δύο από το Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας ( ένα διεθνές υπό ίδρυση) και ένα από το Εργαστήριο Βιομαθηματικών.

Το κτίριο Κατσίγρα διαθέτει αμφιθέατρο, αίθουσες διδασκαλίας και αίθουσα υπολογιστών (όλα πλήρως ανακαινισμένα) όπου και πραγματοποιούνται όλες οι προαναφερθείσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Το Εργαστήριο Βιομαθηματικών αποτελεί εργαστήριο υψηλού ερευνητικού επιπέδου με μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία.

Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας εδρεύει στο κτίριο Κατσίγρα από τον Φεβρουάριο του 2009.

Αποτελεί δια-τμηματικό εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και επιπλέον λειτουργεί και ως Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας υπό τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) της Ελλάδος. Στο Εργαστήριο απασχολούνται 43 άτομα, μεταξύ των οποίων 4 μέλη Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), στελέχη του ΕΟΔΥ καθώς και προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ιατροί ΕΣΥ και παραϊατρικό προσωπικό). Προκειμένου να καλυφθούν τα πεδία της Δημόσιας Υγείας, η ομάδα του Εργαστηρίου είναι διεπιστημονική και αποτελείται από επιδημιολόγους, μικροβιολόγους, χημικούς, στατιστικολόγους, βιοχημικούς, βιοπληροφορικούς, επόπτες δημόσιας υγείας, μηχανικούς περιβάλλοντος καθώς και διοικητικό προσωπικό.

Η επιστημονική ομάδα του Εργαστήριου έχει σχεδιάσει, υλοποιήσει και συντονίσει εθνικά προγράμματα, όπως η «Περιβαλλοντική Επιτήρηση Υγείας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004» καθώς και το «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιτήρησης και ελέγχου του ιού του Δυτικού Νείλου και της ελονοσίας στην Ελλάδα», ενώ από το 2014, έχει οριστεί ως Συνεργαζόμενο Κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας, WHO Collaborating Centre for the International Health Regulations: points of entry (WHO Reference: GRE-27).

Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας προσφέρει καθημερινά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας, καλύπτοντας όχι μόνο τη Θεσσαλία αλλά συχνά όλη τη χώρα, καθώς αποτελεί κέντρο αναφοράς για αρκετές αναλύσεις οι οποίες διενεργούνται αποκλειστικά στο Εργαστήριο.

Είναι διαπιστευμένο από το 2012 (από το Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης- Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα τμήματα: Μικροβιολογικό Τμήμα, Τμήμα Μοριακής Επιδημιολογίας, Φυσικοχημικό Τμήμα και Τμήμα Υγρής Χρωματογραφίας και Φασματομετρίας Μάζας.

Κατά τη διάρκεια των ετών 2020-2022 το εργαστήριο βελτίωσε σημαντικά τις εργαστηριακές και κτιριακές του υποδομές, απέκτησε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και στελεχώθηκε με εξειδικευμένο εργαστηριακό και διοικητικό προσωπικό μέσω των παρακάτω προγραμμάτων:

1.Του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του άξονα προτεραιότητας «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» μέσω της Περιφέρεια Θεσσαλίας (συνολικός προϋπολογισμός του έργου: 380.000 €)

2.Του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την «Ενίσχυση των υποδομών των Εργαστηρίων Υγιεινής & Επιδημιολογίας» μέσω του Υπουργείου Παιδείας (συνολικός προϋπολογισμός του έργου: 204.000 €)

3.Της Ευρωπαϊκής δράσης «Ενίσχυση των εθνικών υποδομών και δυνατοτήτων για αλληλούχηση ολόκληρου του γονιδιώματος (WGS) ή/και ανάστροφη μεταγραφή αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (RT-PCR) για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» (GRANT/2021/PHF/23776) (συνολική χρηματοδότηση: 1.500.000 €)

Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στο εργαστήριο εκτελείται διαγνωστικός μοριακός έλεγχος για Sars-CoV-2, πλήρης ορολογικός έλεγχος για Sars-CoV-2, ποσοτικός προσδιορισμός του Sars-CoV-2 στα λύματα πέντε πόλεων της επικράτειας (μεταξύ αυτών Λάρισα και Βόλος) καθώς και αναλύσεις αλληλούχισης επόμενης γενεάς (Next Generation Sequencing) για Sars-CoV-2. Κλείνοντας, τονίζεται ότι η λειτουργία του εργαστηρίου είναι συνεχής ακόμη και Σαββατοκύριακα και αργίες προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μοριακής διάγνωσης της COVID-19».

Αυτά υποστηρίζουν οι θιασώτες της παραμονής του συγκεκριμένου κτιρίου της Ιατρικής στο κέντρο της πόλης. Ας τα αξιολογήσουν εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα τα θέματα της σχολής. Εμείς κρατάμε την ικανοποίηση ότι συμβάλλαμε στον δημόσιο διάλογο.

