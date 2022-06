Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου με τίτλο “STEAM & Digital Skills: Searching for the new Leonardos” στην Άρτα.

Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Erasmus+ - «Βασική Δράση 2 - Στρατηγικές Συμπράξεις» . Στα πλαίσια του σχεδίου θα υλοποιηθούν τα εξής προϊόντα: α) ένα πλήρη Πλαισίο μεθοδολογίας STEAM, o οποίος θα περιλαμβάνει το τι είναι, πώς εφαρμόζεται, πώς αναλύεται ο κάθε πυλώνας του STEM, πώς συνδέει η τέχνη (ART) το τεχνοκρατικό κομμάτι του STEM με τον πολιτισμό μέσω των διαθεματικών διδακτικών ενοτήτων β) μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για εκπαιδευτές /εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εντάξουν το πεδίο STEAM στη διδακτική τους γ) εκπαιδευτικά, διδακτικά σενάρια προς χρήση για τους εκπαιδευτικούς στην εκπαιδευτική διαδικασία σχετικά με όλα τα πεδία του STEAM (science, technology, engineering, arts, maths) όπου ο εκπαιδευτικός εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα εργαλεία και εφόδια, να μπορεί να ενσωματώσει τις πρακτικές STEAM διαθεματικά στη διδασκαλία του.