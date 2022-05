Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 θα ξεκινήσει τις προβολές ο Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος Τρικάλων. Στον μαγευτικό χώρο του Μύλου Ματσόπουλου ο θερινός κινηματόγραφος αποτελεί μια πραγματική όαση δροσιάς και κινηματογραφικής διαφυγής, εναρμονισμένη σ’ ένα περιβάλλον παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο.

Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και το φετινό οι βραδιές στην πόλη μας αποκτούν διαφορετικό χρώμα και διάθεση με τον μοναδικό θερινό κινηματογράφο στο πιο όμορφο πάρκο της πόλης. Τα πιο σύγχρονα ψηφιακά μηχανήματα εικόνας και ήχου σε συνδυασμό με τον ανακαινισμένο και φροντισμένο περιβάλλοντα χώρο του Μύλου απογειώνουν την κινηματογραφική εμπειρία, προσφέροντας ψυχαγωγία και αναψυχή.

Οι ταινίες είναι της φετινής παραγωγής από όλα τα κινηματογραφικά είδη: περιπέτειες, κοινωνικές, κωμωδίες, κομεντί, φαντασίας, οικογενειακές.

Στο φετινό πρόγραμμα προβολών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ταινίες για τα παιδιά, τους νέους και όλη την οικογένεια, που εξαιτίας των συνθηκών στερήθηκαν την κινηματογραφική αίθουσα. Θα έχουν λοιπόν την ευκαιρία να απολαύσουν τις αγαπημένες τους ταινίες στη μαγεία του θερινού κάτω από τον έναστρο ουρανό, που αποτελεί μια μοναδική εμπειρία για όλες τις ηλικίες. Θα προβληθούν: Τραγούδα! 2, Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός, Τα Κακά Παιδιά, 100% Λύκος, Lightyear, Ο Μικρός Νικόλας και το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και τις Blockbuster ταινίες της χρονιάς: Spider-Man: No Way Home μια άκρως σινεφίλ και διασκεδαστική χιουμοριστική περιπέτεια, The Batman ένα οπτικό αριστούργημα, κοινωνικό, πολιτικό, και ψυχαγωγικό, Ο Άνθρωπος απ’ το βορρά, υποβλητικό και ατμοσφαιρικό από τις πιο μοναδικές σκηνοθετικές φωνές του κινηματογράφου τον Ρόμπερτ Έγκερς, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ο Σαμ Ράιμι να φέρνει την δική του τρέλα σε ένα κινηματογραφικό σύμπαν δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, Φανταστικά Ζώα: Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ, μία ευχάριστη κινηματογραφική εμπειρία, γεμάτη εκπλήξεις, μαγεία, και χιούμορ, Thor: Love and Thunder H νέα ταινία των Marvel Studios, Jurassic World Dominion, η επική ολοκλήρωση της εποχής του Jurassic, καθώς δυο γενιές συναντιούνται για πρώτη φορά σε μια τολμηρή, διαχρονική και συναρπαστική περιπέτεια που θα καθηλώσει τους θεατές, Bullet Train ένα από τα πιο διασκεδαστικά θρίλερ δράσης από τον σκηνοθέτη της ταινίας Deadpool 2 David Leitch με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt και μια εκλεκτή παρέα, ταινία που αποτελεί κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς.

Και φυσικά κορυφαίες σινεφίλ επιλογές: Η Αισθηματική κομεντί Πίτσα Γλυκόριζα μια τρυφερή ταινία ενηλικίωσης με χάρη, σπιρτάδα και χιούμορ, η Κομεντί Ο Οίκος Gucci, όπου ο Ρίντλεϊ Σκοτ αναδεικνύει τη λάμψη της οικογένειας Gucci με την εντυπωσιακή Lady Gaga, Ο Χρυσός Λέοντα Βενετίας και το Bραβείο Κριτικών της FIPRESCI Το Γεγονός, μία από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες των τελευταίων χρόνων με τη συγκλονιστική ερμηνεία της Αναμαρία Μπαρτολομέι, στη συνέχεια ο βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα καταξιωμένος Nanni Moretti (Αγαπημένο μου ημερολόγιο) με την ταινία Τα Τρία Πατώματα, και τέλος, μία από τις καλύτερες ρομαντικές κομεντί των τελευταίων χρόνων Ο Χειρότερος Άνθρωπος στον Κόσμο μια ταινία που ξεχειλίζει από ζωή, καταγράφοντας με χιούμορ και αυθεντικό συναίσθημα την απρόβλεπτη φύση του έρωτα, ταινία που απέσπασε βραβείο γυναικείας ερμηνείας στις Κάννες και διπλή υποψηφιότητα για Oscar (Διεθνούς Ταινίας - Πρωτότυπου Σεναρίου).

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά στις 21.45.

Πληροφορίες στο 24310 20090 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων και στο fecebook: Δήμος Τρικκαίων & Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων

Τιμές εισιτηρίων: Γεν. είσοδος 5 €.

φοιτητικό-μαθητικό- ανέργων- πολυτέκνων 4 €.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

6-10/6: Πίτσα Γλυκόριζα Αισθηματική κομεντί 133΄

11-15/6: Τραγούδα! 2 Animation 112΄

16-20/6: Spider-Man: No Way Home Χιουμοριστική Περιπέτεια 148΄

21-25/6:Ενκάντο: Ενας Κόσμος Μαγικός Animation 99΄

26-30/6 Ο Οίκος Gucci Κομεντί 157΄

1/7-5/7 Τα Κακά Παιδιά Animation 90΄

6-10/7: The Batman Περιπέτεια 175΄

11-15/7: 100% Λύκος Animation 96΄

16-20/7: Ο Άνθρωπος απ’ το βορρά Περιπέτεια 136΄

21-25/7: Φανταστικά Ζώα: Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ Φαντασίας 142΄

26-30/7: Doctor Strange in the Multiverse of Madness Περιπέτεια 126΄

31/7-4/8: Το Γεγονός Κοινωνική 100 ΄

5-9/8: Τα Τρία Πατώματα Κοινωνική 119΄

10-13/8: Thor: Love and Thunder Περιπέτεια δράσης 133΄

16-20/8: Jurassic World Dominion Περιπέτεια δράσης 146΄

21-25/8: Lightyear Animation 96΄

26-30/8: Bullet Train Κωμικό θρίλερ 152΄

31/8-4/9: Ο Μικρός Νικόλας και το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού Κωμωδία 143΄

5-9/9: Ο Χειρότερος Άνθρωπος στον Κόσμο Ρομαντική κομεντί 128΄

