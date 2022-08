Παρθένε, αν πρόκειται να κάνεις «μισές δουλειές» ή να αρχίσεις την γκρίνια με το παραμικρό, ε άστο βασικά

Κριός

Επειδή μπορεί να σου δημιουργηθεί μια επείγουσα ανάγκη για συναισθηματική πληρότητα και «πού να ψάχνεσαι τώρα», προσπάθησε να αποφύγεις τις οικονομικές σπατάλες ως μέσο αποφόρτισης.

Ταύρος

Το να κρατήσεις τις επιφυλάξεις σου για τον απέναντι, ιδίως μέσα στο οικογενειακό ή το προσωπικό «setting», δεν είναι καθόλου κακή ιδέα για σήμερα. Το αντίθετο μάλιστα.

Δίδυμοι

Άμα είναι να αμφιβάλλεις ή να κοιτάζεις με «μισό» μάτι τα καλά που σου γίνονται, ε τότε «ζήτω που καήκαμε». Μετρίασε λίγο την καχυποψία in general, μέρες που ’ναι.

Καρκίνος

Οποιαδήποτε καινούργια «πινελιά» στη ρουτίνα σου, ακόμη και μικρή, μπορεί να λειτουργήσει πολύ ανανεωτικά, ακόμα κι αν δεν λύνει όλα σου τα θέματα.

Λέων

Και να που συμβαίνει καμία φορά να σε καταλαβαίνουν και να σε «νιώθουν» εκεί που δεν το περιμένεις ή να μη σε καταλαβαίνουν εκεί που το περιμένεις. Yep (και μην εκπλήσσεσαι τόσο)

Παρθένος

Αν πρόκειται να κάνεις «μισές δουλειές» ή να αρχίσεις την γκρίνια με το παραμικρό, ε άστο βασικά. Δε σου φταίνε σε τίποτα και οι άλλοι Δεκαπενταυγουστιάτικα. (Ναι, ναι είναι legit ο όρος)

Ζυγός

Ναι, ξέρω, κάπου καταντά και εκνευριστικό να πρέπει να κάνεις συνεχώς τις ίδιες συζητήσεις για τα χρήματα και τα αισθηματικά, όμως έλα που τελικά χρειάζεται. Σπάσιμο λέμε.

Σκορπιός

Κοίτα, δεν έχουν όλες οι απόψεις την ίδια αξία και ούτε και πρέπει να αγχώνεσαι για το πως να το «επικοινωνήσεις». Let it flow και ο άλλος θα πάρει το μήνυμα. Hopefully τουλάχιστον.

Τοξότης

«Εις τον αφρό, εις τον αφρό της θάλασσας» και δώστου «πλάτς, πλάτς». Αυτή είναι η dreamy εικόνα της Τετάρτης σου, αν φυσικά δεν είσαι «κολλημένος» για δουλειά ή άλλο λόγο στην πρωτεύουσα. Γιατί τότε...ωιμέ, ωιμέ!

Αιγόκερως

Με ερωτική αλλά και καλλιτεχνική τάση η Τετάρτη σου, οπότε δες αν μπορείς με κάποιο τρόπο να «συνδυάσεις» και τα δύο, κάνοντας ας πούμε μια καντάδα στο αμόρε σου. Αν βρίσκεσαι στο Ιόνιο ειδικά...

Υδροχόος

Αποφάσισε λίγο τι θέλεις: να πάρεις το «αίμα» σου πίσω, να σου πούνε και συγγνώμη, να σου φύγει το παράπονο ή να συνεχίσεις αμέριμνος τις βουτιές σου; Έλα, αποφάσισε λίγο.

Ιχθύες

Στο θέμα διασκέδαση κανόνισε μέχρι εκεί που είσαι «άνετος», οικονομικά και συναισθηματικά. Δεν χρειάζεται να πιέζεσαι για κανένα λόγο και σ’ αυτό τον τομέα. Διακοπές κάνουμε.

athensvoice.gr