Κριέ, χρειάζεται να δείξεις εγκράτεια σε περιττές σπατάλες καθώς και να αποφύγεις «ανοίγματα» υψηλού ρίσκου αυτή την περίοδο

Κριός

Η Μερική Ηλιακή Έκλειψη στον Ταύρο αφορά τα οικονομικά σου (τέλος 1ου - αρχές 2ου δεκαημέρου ιδιαίτερα), «αναγκάζοντας» σε να επαναξιολογήσεις τη σχέση σου με το χρήμα, φέρνοντας πιθανώς ξαφνικά έξοδα, χρέη από το παρελθόν, θέματα με τα φορολογικά και την αξιοποίηση των περιουσιακών σου κ.λπ. Χρειάζεται να δείξεις εγκράτεια σε περιττές σπατάλες καθώς και να αποφύγεις «ανοίγματα» υψηλού ρίσκου αυτή την περίοδο.

Ταύρος

Η Μερική Ηλιακή Έκλειψη - Νέα Σελήνη στο ζώδιο σου, πάνω στα γενέθλια σου, είναι εδώ (δεν θα είναι ωστόσο ορατή από τη χώρα μας) και πρέπει να δείξεις ψυχραιμία για να αντιμετωπίσεις τις αναπόφευκτες εξελίξεις που φέρνει στη ζωή σου (τέλος 1ου - αρχές 2ου ιδιαίτερα). That being said, η τάση για αναστάτωση και νεύρα θα είναι δεδομένη, εξαιτίας πιθανών αποκαλύψεων, αλλά και προκλήσεων μέσα σε προσωπικές σχέσεις και συνεργασίες που κορυφώνονται, όμως έχει έρθει πλέον η ώρα να προχωρήσεις δυναμικά μπροστά, κόβοντας ό,τι περιττό από τη ζωή σου.

Δίδυμοι

Άγχος, ψυχολογική αναστάτωση και κόπωση βγάζει η Μερική Ηλιακή Έκλειψη - Νέα Σελήνη στον Ταύρο (επηρεάζει ιδιαίτερα τέλος 1ου - αρχές 2ου δεκαημέρου), ίσως λόγω της αποκάλυψης παρασκηνιακών γεγονότων στα προσωπικά και τα εργασιακά σου. Μην αφήσεις χώρο σε φοβίες και άτομα που δεν αξίζουν να «μαυρίσουν» την ψυχή σου, αντίθετα φρόντισε απαραίτητα παραπάνω την υγεία σου αυτό το διάστημα, βρίσκοντας χρόνο για ξεκούραση, ιδανικά με μια απόδραση για το τριήμερο.

Καρκίνος

Η Μερική Ηλιακή Έκλειψη - Νέα Σελήνη στον Ταύρο σε προτρέπει να θέσεις νέους στόχους στα επαγγελματικά, αναζητώντας και άτομα που μπορούν να σε υποστηρίξουν ώστε να τα καταφέρεις, φέρνοντας όμως και τάση για «έριδες» και απογοητεύσεις με φίλους και συνεργάτες, καθώς μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια στοιχεία για τη δράση τους που αγνοούσες, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη σου (επηρεάζονται ιδιαίτερα οι γεννημένοι τέλος 1ου - αρχές 2ου δεκαημέρου).

Λέων

Αλλαγές στα επαγγελματικά και εξ αντανακλάσεως στα οικογενειακά και τα θέματα σπιτιού φέρνει η Μερική Ηλιακή Έκλειψη - Νέα Σελήνη στον Ταύρο, ιδιαίτερα για τους γεννημένους τέλος 1ου - αρχές 2ου δεκαημέρου. Αυτές μπορεί μάλιστα να έχουν και το στοιχείο του ξαφνικού, π.χ. λόγω ενός έκτακτου γεγονότος στην οικογένεια, αναγκάζοντας σε να αλλάξεις «ρότα», ξεκινώντας ίσως μια δίκη σου επιχείρηση, κλείνοντας ένα κεφάλαιο στην καριέρα σου, κάνοντας μια χωροταξική αλλαγή για τη δουλειά, προχωρώντας σε μια μετακόμιση κ.λπ.

Παρθένος

Εξελίξεις και ευκαιρίες σε θέματα σπουδών, επαγγελματικών, αγοραπωλησιών, εξωτερικού και νομικών υποθέσεων φέρνει η Μερική Ηλιακή Έκλειψη - Νέα Σελήνη στον Ταύρο, ιδιαίτερα για τους γεννημένους τέλος 1ου - αρχές 2ου δεκαημέρου. Θα έχεις όρεξη να διευρύνεις του πνευματικούς σου ορίζοντες, να ξανακάτσεις ίσως στο «θρανίο» αποκτώντας νέες γνώσεις, να γνωρίσεις επιτέλους τον κόσμο ταξιδεύοντας περισσότερο, αλλάζοντας ίσως και κοσμοθεωρία. Απόφυγε μόνο διαπληκτισμούς με φίλους, αδέρφια, συνεργάτες, γείτονες κ.λπ.

Ζυγός

Τα οικονομικά και τα συναισθηματικά σου «ακουμπάει» η Μερική Ηλιακή Έκλειψη - Νέα Σελήνη στον Ταύρο (επηρεάζεται ιδιαίτερα το τέλος 1ου -αρχές 2ου δεκαημέρου) φέρνοντας ξαφνικές εξελίξεις -θετικές ή αρνητικές ανάλογα με το προσωπικό ωροσκόπιο- σε χρηματοδοτήσεις, κληρονομικά, περιουσιακά, φορολογικά, διατροφές, ασφάλειες, προαγωγές, μπόνους κ.λπ. Αποκαλύψεις σχετικά με προσωπικές σχέσεις και άτομα με τα οποία σχετίζεσαι επαγγελματικά to be expected as well αυτό το διάστημα.

Σκορπιός

Αλλαγές σε σχέσεις και συνεργασίες φέρνει η Μερική Ηλιακή Έκλειψη - Νέα Σελήνη απέναντι σου στον Ταύρο -χωρίς να είναι ορατή από τη χώρα μας- επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους γεννημένους τέλος 1ου - αρχές 2ου δεκαημέρου. Η αναστάτωση μπορεί να «χτίζεται» εδώ και καιρό, ενώ τα πράγματα έχουν...και συνέχεια καθώς έπονται πολλές ακόμα Εκλείψεις στον άξονα σου μέχρι το τέλος του 2023, αλλάζοντας τα δεδομένα στην ζωή σου. Ξαφνικές αποκαλύψεις αλλά και εντάσεις με την άλλη πλευρά, οδηγούν τώρα σε βαθιές συνειδητοποιήσεις αλλά και σημαντικές αποφάσεις.

Τοξότης

Η Μερική Ηλιακή Έκλειψη - Νέα Σελήνη στον Ταύρο, που επηρεάζει ιδιαίτερα το τέλος 1ου - αρχές 2ου δεκαημέρου, σε θέλει...προσεκτικό με την υγεία σου, φροντίζοντας τώρα ουσιαστικά το κομμάτι διατροφή - άσκηση - ξεκούραση μέσα στην καθημερινότητα σου για να μην υπάρξουν προβλήματα. Αν είχες «ξεφύγει», ήρθε η ώρα να ξαναμπείς στον «ίσιο δρόμο». Ακόμα, φέρνει πιθανόν αλλαγές που «ζορίζουν» στα εργασιακά, π.χ. στα ωράρια, στα καθήκοντα, στο πόστο, αλλά ενδεχομένως και ευκαιρίες για νέες προτάσεις, δουλειές, συνεργασίες κ.λπ.

Αιγόκερως

«Άνοιγμα» στη χαρά της ζωής σε καλεί να κάνεις η Μερική Ηλιακή Έκλειψη - Νέα Σελήνη στον Ταύρο, που επηρεάζει ιδιαίτερα τους γεννημένους τέλος 1ου - αρχές 2ου δεκαημέρου, αφήνοντας τον εαυτό σου «ελεύθερο» στον έρωτα και τη διασκέδαση, χωρίς να υπεραναλύεις τα πράγματα. Ένας έρωτας «από το πουθενά», μια απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη, θετικές εξελίξεις σε θέματα παιδιών, αλλά και απρόσμενες αποκαλύψεις για τα προσωπικά και τις φιλικές σου σχέσεις που γεννούν ερωτηματικά, δεν μπορούν να αποκλειστούν αυτό το διάστημα.

Υδροχόος

Αναζητάς ένα συναισθηματικό «αποκούμπι» για να στηρίξεις τον εαυτό σου από την νευρικότητα που προκαλεί η Μερική Ηλιακή Έκλειψη - Νέα Σελήνη στον Ταύρο, φέρνοντας αλλαγές -και μάλιστα ξαφνικές- σε θέματα σπιτιού, οικογένειας ή επαγγελματικών, ιδιαίτερα για τους γεννημένους τέλος 1ου - αρχές 2ου δεκαημέρου. Τα σενάρια πολλά: μπορεί να ξεκινάς κάτι δικό σου επιχειρηματικά, να κλείνει τώρα ένας κύκλος στη δουλειά, να αναλάβεις επιπλέον καθήκοντα, να προκύψει ένα θέμα στην οικογένεια ή εντάσεις στο σπίτι, να προχωρήσεις με μια μετακόμιση κ.λπ.

Ιχθύες

Εξωστρέφεια, αυξημένες επαφές και συζητήσεις καθώς και όρεξη για ταξίδια φέρνει η Μερική Ηλιακή Έκλειψη - Νέα Σελήνη στον Ταύρο, που επηρεάζει ιδιαίτερα το τέλος 1ου - αρχές 2ου δεκαημέρου, χωρίς να είναι αρνητική για σένα (εκτός βέβαια αν έχεις προσωπικούς πλανήτες σε σταθερά ζώδια, οπότε τα πράγματα αλλάζουν). Αγοραπωλησίες, εμπορικές συναλλαγες, θέματα μεταφορικών μέσων, σπουδών και επαγγελματικών σχεδίων θα σε απασχολήσουν περισσότερο, απόφυγε ωστόσο παρεξηγήσεις με κοντινά σου άτομα.

