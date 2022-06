Σκορπιέ, ένα όμορφο Σ/Κ ξεδιπλώνεται μπροστά σου, με ευκαιρίες για χαλάρωση και διασκέδαση

Κριός

Βρίσκεις ευκολότερα σήμερα μια «μέση λύση» μεταξύ των οικονομικών worries και της ευχαρίστησης που μπορεί να σου προσφέρει κάθε τι υλικό. Πήγαινε λοιπόν προς τα εκεί.

Ταύρος

Δεν βλέπεις την ώρα «να το σκάσεις» για ένα ταξιδακι μαζί με την παρέα, το αμόρε και τα κουβαδάκια σου, έχε όμως υπόψη σου πως μπορεί να παίξουν και κάποια συναισθηματικά ups and downs.

Δίδυμοι

Να φύγεις κι όπου σε πάει -be it κοντινό νησάκι, παραλία στην Αττική, ξενέρωτη πισίνα ξενοδοχείου- αυτό είναι το πλάνο, αφού «έτσι κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορείς». (στο καζάνι της πόλης)

Καρκίνος

Τσέκαρε αν αυτά που νομίζεις ότι χρειάζεσαι «κουμπώνουν» και με τις επιθυμίες του περιβάλλοντος σου σήμερα, βλέπε φίλοι, παρέες, αμόρε (παιδιά ίσως). Αν «δεν», λίγο compromise, για να περάσετε όλοι καλά.

Λέων

Σάββατο ρε φίλε, και να πρέπει να ασχολείσαι πάλι με τα της δουλειάς; Κοίταξε τουλάχιστον να διευρύνεις το «περιθώριο» της ενασχόλησης και με κάτι που σε ευχαριστεί προσωπικά.

Παρθένος

Παίζει να έχεις ήδη φύγει για το γουηκεντ -όχι θα κάτσεις να σκάσεις!- αναζητώντας μέρη δροσιάς και αναζωογόνησης σώματος και μυαλού από την early «κάψα» του καλοκαιριού. If you know what I mean...

Ζυγός

Όχι, ότι μπορεί να είσαι λίγο άνω-κάτω ψυχολογικά, χωρίς ιδιαίτερο λόγο ή και για κάτι πιο συγκεκριμένο, από προσωπικά σου, μέχρι την πρόσφατη φρικτή επικαιρότητα των γυναικοκτονιών. E N O U G H!

Σκορπιός

Ένα όμορφο Σ/Κ ξεδιπλώνεται μπροστά σου, με ευκαιρίες για χαλάρωση και διασκέδαση με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Ίσως μάλιστα θελήσεις να μοιραστεις και κάτι παραπάνω με το σύντροφο σου, ακόμα κι αν μοιάζει με «παραπονάκι».

Τοξότης

Έχεις ανάγκη όχι απλά από ξεκούραση και αποτοξίνωση -κανονική και digital φυσικά- αλλά από ειδικού τύπου θεραπείες αναζωογόνησης πλέον, όπως Tai Massage σε Αλατοσπήλαιο!

Αιγόκερως

Κανόνισε οπωσδήποτε δημιουργικές δραστηριότητες με τα παιδιά, τους φίλους, το σύντροφο σου για σήμερα, δίνοντας ελάχιστο χρόνο σε «ψευδοδιλήμματα» προσωπικού χαρακτήρα.

Υδροχόος

Άσε τη «μίρλα» και την γκρίνια για «περασμένα καλοκαίρια, διακοπές, χαρούμενες στιγμές του παρελθόντος» κουλουπού κουλουπού σε σύγκριση με το πως περνάς τώρα και βγες με «φόρα» Σαββατιάτικα.

Ιχθύες

«Ώρα καλή στην πρύμνη σου κι αέρα στα πανιά σου» αφού μάλλον ήδη μας γνέφεις από τη γέφυρα κάποιου πλοίου, από το τζάμι του αυτοκινήτου, του ΚΤΕΛ, ορ γουατέβερ. Καλά να περάσεις βρε!

