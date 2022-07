Δίδυμε, ωραίο το Σαββατάκι σου, αλλαζει τη διάθεση προς το πιο «ταξιδιάρικο»

Κριός

Με τις καλύτερες προοπτικές έρχεται το Σ/Κ, τόσο από πλευράς διασκέδασης, ερωτικών γνωριμιών, χαλάρωσης, όσο και σχετικά με θετικά «vibes» σε συζητήσεις και συμφωνίες για επαγγελματικά και καλλιτεχνικά σχέδια (1ο δεκαήμερο κυρίως).

Ταύρος

Είναι πολύ πιθανο να ξεκινάς επιτέλους τις διακοπές σου, αλλά ακόμα κι αν «είσαι ακόμα εδώ», chances are ότι μάλλον θα καταφέρεις να περάσεις καλά, ενώ μπορεί να βγει και κάτι θετικό σχετικά με τη δουλειά (1ο δεκαήμερο κυρίως).

Δίδυμοι

Ωραίο το Σαββατάκι σου, αλλαζει τη διάθεση προς το πιο «ταξιδιάρικο», ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει κάποια εξέλιξη σχετικά με συζητήσεις ή και υπογραφές για τα επαγγελματικά, μια πώληση κ.λπ (1ο δεκαήμερο κυρίως).

Καρκίνος

Το πως θα καταφέρεις να ξεκουραστείς είναι ψηλά στη «λίστα» σου today, με τη μέρα να είναι εξαιρετική εκτός των άλλων για επαγγελματικές συζητήσεις, κλεισίματα συμφωνιών και υπογραφές συμβολαίων (1ο δεκαήμερο κυρίως).

Λέων

Some fun at last this Σ/Κ, που είναι σούπερ για ταξίδια και εξόδους, αλλά παράλληλα και για κάθε είδους συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, αγοραπωλησίες μεταφορικών μέσων, υπογραφές κ.λπ (1ο δεκαήμερο κυρίως).

Παρθένος

Μάλλον σε business mood αν και Σ/Κ, αφού προσφέρεται εξαιρετικά για επαγγελματικές συζητήσεις, διαπραγματεύσεις και κλεισίματα συμφωνιών «εν κρυπτώ», με σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον (1ο δεκαήμερο κυρίως).

Ζυγός

Έχεις μάλλον κλείσει κάποιο ταξιδάκι θέλοντας να παρτάρεις παρέα με φίλους, σε περίπτωση όμως που θέλεις να προωθήσεις τη δουλειά σου ή να κάνεις σημαντικές επαγγελματικές συζητήσεις, το Σ/Κ προσφέρεται (1ο δεκαήμερο κυρίως).

Σκορπιός

Επαγγελματικές συζητήσεις, δοσοληψίες, επαφές με συνεργάτες για νέα σχέδια που τυχόν επεξεργάζεστε, καθώς και κλεισίματα συμφωνιών ευνοούνται αυτό το weekend (1ο δεκαήμερο κυρίως).

Τοξότης

Από τα ωραία Σ/Κ του μήνα που αξίξει να εκμεταλλευτείς, αφού μπορεί να υπάρξουν ευχάριστες εξελίξεις σε θέματα ερωτικών σχέσεων, δημιουργικών σχεδίων, επαγγελματικών συμφωνιών, ταξιδιών, σπουδών (1ο δεκαήμερο κυρίως).

Αιγόκερως

Με πρακτική κατά βάση «εστίαση» σήμερα και αύριο και πράγματι αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς, αφού θέματα σπιτιού, κληρονομικών, ακινήτων, αγοραπωλησιών, οικονομικών συμφωνιών κ.λπ ευνοούνται άμεσα (1ο δεκαήμερο κυρίως).

Υδροχόος

Ένα Σ/Κ «λουκούμι» απλώνεται μπροστά σου, τόσο για να ξενοιάσεις λιγάκι, να βγεις, να κάνεις τα μπανάκια σου, δίνοντας ακόμα εύνοια σε κάθε είδους επαγγελματική/ προσωπική συζήτηση, διαπραγμάτευση κ.λπ (1ο δεκαήμερο κυρίως).

Ιχθύες

Με σημαντικό επαγγελματικό ή και οικονομικό ενδιαφέρον το weekend σου, σε βοηθά σε κάθε περίπτωση να κάνεις σχετικές συζητήσεις, συμφωνίες, διαπραγματεύσεις, δοσοληψίες κ.λπ (1ο δεκαήμερο κυρίως).

