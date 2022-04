Δίδυμε, ιδανικά θα ήθελες η φετινή Ανάσταση να σε βρει σε έναν μακρινό προορισμό, αλλάζοντας επιτέλους παραστάσεις μετά τη διετή «Covid-κλεισούρα»

Κριός

Έτοιμος, με τη λαμπάδα στο χέρι, φέρνοντας με «αυταπάρνηση» το Άγιο Φως και στους υπόλοιπους ως άλλη Μαρία Καρχιλάκη, αψηφώντας τα «σκάγια» γύρω τριγύρω. Έλα τα κομάντα! Καλή Ανάσταση!

Ταύρος

Αναρωτιέσαι αν θ’ αντέξεις μέχρι το βράδυ για τη μαγειρίτσα, αφού enough already με τη νηστεία -δυνατά γέλια- κάνοντας τη διαδρομή εκκλησία-σπίτι σε χρόνο ρεκόρ, αλά Μίλτος Τεντόγλου. Καλή Ανάσταση!

Δίδυμοι

Ιδανικά θα ήθελες η φετινή Ανάσταση να σε βρει σε έναν μακρινό προορισμό, αλλάζοντας επιτέλους παραστάσεις μετά τη διετή «Covid-κλεισούρα». Σ' το ευχόμαστε ολόψυχα. Καλή Ανάσταση!

Καρκίνος

Δεν είσαι θρησκόληπτος, αλλά κατά βάση θα τιμήσεις και φέτος τις παραδόσεις, προσδοκώντας το Αναστάσιμο Φως να φέρει προπάντων Ειρήνη και Αγάπη σε όλο τον κόσμο. Καλή Ανάσταση!

Λέων

Είσαι out and about το Μεγάλο Σάββατο ως επί το πλείστον, βγαίνοντας και για κάνα καφέ με φίλους, προλαβαίνοντας μάλλον στο παρά πέντε τα βαρελότα του «Χριστός Ανέστη», έτσι για το καλό. Καλή Ανάσταση!

Παρθένος

Το ΣΚ της Λαμπρής που περίμενες πώς και πώς έφτασε, κοίταξε όμως να μην πεθάνεις από το άγχος με τις ετοιμασίες, βρίσκοντας χρόνο και για έναν περίπατο στη φύση που θα σε αναζωογονήσει. Καλή Ανάσταση!

Ζυγός

Μεγάλο Σάββατο και μάλλον έχεις κανονίσει ήδη τραπέζι το μεσημεροαπόγευμα με σύντροφο και παρεάκι για «Ολυμπιάδα Θαλασσινής κραιπάλης» πριν το Χριστός Ανέστη. Ντάξει, η σπέσιαλ γαριδομακαρονάδα μετράει για νηστεία. Καλή Ανάσταση!

Σκορπιός

Ακόμα κι αν δεν έχεις προλάβει να στολίσεις, μπορείς να δώσεις εύκολα ένα πασχαλινό χρώμα στο σπίτι, διακοσμώντας τον χώρο σου με όμορφες συνθέσεις από άνθη πασχαλιάς. Ε, το τσουρέκι κάν' το κι αυτό «installation». Καλή Ανάσταση!

Τοξότης

Πιθανώς ξεκινάς νωρίς νωρίς σήμερα τα τηλέφωνα με φίλους και γνωστούς, ανταλλάσσοντας ευχές για «Καλό Πάσχα», έχοντας ίσως και προτάσεις της τελευταίας στιγμής για μια απόδραση από την πόλη. Καλή Ανάσταση!

Αιγόκερως

Πρακτικές εκκρεμότητες τόσο για light θέματα, όπως «δεν έχω τίποτα να βάλω για την Ανάσταση, πρέπει να πάρω κάνα ρούχο!» όσο και για «υπολείμματα» της δουλειάς που χρειάζεται να βγουν, θέλουν οργάνωση για να μην τρέχεις και δεν φτάνεις today. Καλή Ανάσταση!

Υδροχόος

Με περισσότερη ενέργεια σήμερα, έτοιμος να απολαύσεις την παραδοσιακή μαγειρίτσα ή τη «Vegan εκδοχή» της με μανιτάρια καθώς είσαι και εναλλακτικός τύπος, αλλά και να τσουγκρίσεις φυσικά τα κόκκινα αυγά. Καλή Ανάσταση.

Ιχθύες

Μάλλον θα θελήσεις να κοιμηθείς περισσότερο σήμερα, «φτιάχνοντας δερματάκι» για την Ανάσταση ή απλά να χαλαρώσεις από τις όλες προετοιμασίες, παίρνοντας και λίγο χρόνο για σένα. Καλή Ανάσταση!

