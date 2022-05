Υδροχόε, προσπάθησε να αποφύγεις άτομα και καταστάσεις που θέλουν «υπερπροσπάθεια»

Κριός

Σχεδιάζεις με όρεξη τη μέρα σου αναφορικά με εξόδους και συναντήσεις με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, ωστόσο, ορισμένα οικονομικά άγχη ίσως δεν αποφεύγονται.

Ταύρος

Μολονότι κάποιες πρακτικές ή επαγγελματικές υποχρεώσεις μπορεί να σε απασχολήσουν και να σου δημιουργήσουν νευρικότητα, είναι καλό να εστιάσεις λιγάκι και στο να περάσεις καλά Σαββατιάτικα.

Δίδυμοι

Χρόνια Πολλά! Τα γενέθλια σου ξεκινούν για φέτος με τον Ήλιο να εισέρχεται στο ζώδιο σου, αυξάνοντας την αισιοδοξία σου και τη διάθεση να «εκκινήσεις» τα θέλω σου. Απλά θυμήσου πως ο κυβερνήτης σου είναι ανάδρομος ως 4/6, οπότε... κάνε λίγη υπομονή!

Καρκίνος

Δεν είναι ανάγκη άμα δεν γουστάρεις και πολύ ψυχολογικά να «φορτωθείς» στο κομμάτι διασκέδαση με φίλους. Όσο πιο επιλεκτικός είσαι, τόσο καλύτερα θα περάσεις.

Λέων

Γιατί αφού αναγνωρίζεις τον «ελέφαντα» στο δωμάτιο στον τομέα των προσωπικών, κάνεις ταυτόχρονα και τον «ανήξερο» συνειδητά με την συμπεριφορά σου; Why, oh why?

Παρθένος

Σου βγαίνει ένα άγχος για ζητήματα δουλειάς, σπουδών ή καθημερινότητας, κοίτα όμως λίγο και το πρακτικό κομμάτι του «με φροντίζω ουσιαστικά, για να έχω αντλήσω μετά και την απαραίτητη ενέργεια».

Ζυγός

Η διάθεση είναι «να πάρεις τους δρόμους», να βγεις και να χαρείς με φίλους, σύντροφο, παιδιά κλπ, θέλει όμως λίγη προσοχή στις μετακινήσεις αλλά και στα οικονομικά σου.

Σκορπιός

«Home sweet home» αναφωνείς μετά από μια βδομάδα που σε ζόρισε αρκετά λόγω της Έκλειψης, προτιμώντας μάλλον «safe» πραγματάκια, μόνο με πολύ κοντινά σου πρόσωπα, χωρίς να χαλάσεις τη «βολή» σου.

Τοξότης

Στο «μπάρδα-μπάρδα» σήμερα, επικοινωνώντας σχεδόν με τους πάντες, από φίλους και γνωστούς, μέχρι συνεργάτες και πάει λέγοντας, κανονίζοντας ίσως και μια μικρή απόδραση.

Αιγόκερως

Κάτι που άπτεται των οικονομικών σου μπορεί να σου δημιουργεί μεγαλύτερο στρες σήμερα, οπότε το θέμα «σηκώνει» “Γαρίδες ποπ κορν με σκορδαλιά μαύρου σκόρδου” ή κάποιο άλλο από τα 1ΟΟ πιάτα που πρέπει να δοκιμάσεις τώρα στην Αθήνα.

Υδροχόος

Το Σάββατο μπορεί να βγάλει μια εσωτερική ανησυχία ή κάποιο απρόοπτο σχετικά με το σπίτι/ την οικογένεια, γι’ αυτό προσπάθησε να αποφύγεις άτομα και καταστάσεις που θέλουν «υπερπροσπάθεια».

Ιχθύες

You need some rest σήμερα, να κοιμηθείς παραπάνω, να βάλεις λίγο το κινητό στο αθόρυβο, να βγεις να περπατήσεις για να πάρεις βιταμίνη D από τον ήλιο. Σταφ λάικ δατ.

athensvoice.gr