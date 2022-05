Τοξότη, αήμερα έχει περισσότερη σημασία να φροντίσεις το «μέσα» σου και όχι τόση το να το «μοιραστείς» με τον έξω κόσμο

Κριός

Give yourself some loving today, προσπαθώντας να είσαι πάνω απ’ όλα «εντάξει» με τον εαυτό σου και μετά με όλους τους άλλους.

Ταύρος

Εστίασε περισσότερο στα «σιγουράκια» στις επαφές σου με σύντροφο, συνεργάτες αλλά και γενικότερα, αφού η «αμφισημία» παίζει πολύ these days.

Δίδυμοι

Και οι δυσκολίες στα συναισθηματικά έχουν τη «χάρη» τους, με την έννοια ότι σε βοηθούν να εξελιχθείς. Αν βέβαια έχεις την όρεξη να μπεις σ’ αυτό το «σκεπτικό».

Καρκίνος

«Ουφ και πουφ» έφτασε at least Σάββατο, ο καιρός έχει κέφια, οπότε θα μπορέσεις να βρεις τρόπους για να περάσεις λιγάκι ευχάριστα και πιο «χύμα» κατά προτίμηση.

Λέων

Δεν είναι «ταμπού» να είσαι λίγο «στις κλειστές σου» ή να θέλεις βρε αδερφέ να ηρεμήσεις λιγάκι, κρατώντας τη μπάρα χαμηλά με τα πάρε-δώσε σου.

Παρθένος

Ήρθε το Σ/Κ και φαίνεται πως δεν βλέπεις την ώρα να «ξεκουμπιστείς» από το αστικό τοπίο, αναζητώντας τον «αέρα» σου σε αλλά, more παραθαλάσσια μέρη. But of course.

Ζυγός

Όσο πιο «κυριολεκτικός» είσαι απέναντι στο συναίσθημα σου, τόσο πιο «αποτελεσματικά» θα περάσεις στις ανθρώπινες συναλλαγές σου σήμερα. Είναι «τεχνική» σου λέω.

Σκορπιός

Άσε τις «φανφάρες» και τα μεγάλα λόγια για τα προσωπικά και άνοιξε τα μάτια σου στην πραγματικότητα, για να ξέρεις και τι ακριβώς να περιμένεις δηλαδή.

Τοξότης

Σήμερα έχει περισσότερη σημασία να φροντίσεις το «μέσα» σου και όχι τόση το να το «μοιραστείς» με τον έξω κόσμο. True that.

Αιγόκερως

Πιο εξωστρεφές το Σάββατο σου, σου δίνει δυνατότητες για να χαλαρώσεις, να βγεις, να πας ίσως ακόμα και για ένα πρώτο μπανάκι στη θάλασσα, αν είσαι από τους «θαρραλέους».

Υδροχόος

Η Ολική Σεληνιακή Έκλειψη στον Σκορπιό ήδη «χτίζει» τη δυναμική της, επομένως φρόντισε να αντιληφθείς εγκαίρως την ανάγκη για αλλαγή οπτικής, δείχνοντας ευελιξία.

Ιχθύες

Εκμεταλλεύσου τη σημερινή μέρα για να περάσεις πιο ευχάριστα και χαλαρά με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, καθώς από αύριο οι συνθήκες θα είναι λίγο πιο «μίζερες».

