Κριός

Προτίμησε απόλυτα «ουδέτερες», χαλαρωτικές και carefree δραστηριότητες για σήμερα, αποφεύγοντας να κολλήσεις εγκεφαλικά «with that $#it in your life».

Ταύρος

Δώσε χώρο στην κοινωνική σου ζωή, βγες, ασχολήσου με ό,τι σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα και άσε πια την τεμπελιά της «μιζερίλας». Enough.

Δίδυμοι

Ακόμα κι αν δεν σου είναι εύκολο να κάνεις όλα όσα θα ήθελες (δεν είσαι ο μόνος), τουλάχιστον σε επίπεδο φιλικών επαφών μπορείς να βρεις πολλαπλές «λύσεις».

Καρκίνος

«Το θαλασσί της θάλασσας κι όλο το μπλε του χάρτη, να μπει στη χάντρα που φοράς να μη σε πιάνει μάτι» και άντε και καλή Παναγία για φέτος. (Φόρα την πάντως, γιατί τώρα τελευταία σε «πιάνει» πολύ...)

Λέων

Να βοηθάς τους άλλους, ναι, φυσικά, εκεί που μπορείς. Εκεί όμως που δεν μπορείς ή που χρειάζεται να καταπιεστείς εσύ για το καλό τους, εκεί πρέπει να τραβήξεις «μια κόκκινη γραμμή».

Παρθένος

Μη «φοβηθείς» να αφεθείς λιγάκι περισσότερο σε φίλους, στον σύντροφο, στα παιδιά σου, νιώθοντας ότι έτσι σαν να «εκβιάζεις» την αγάπη τους. Καμία σχέση, άλλαξε οπτική.

Ζυγός

Δεν χρειάζεται να νιώθεις τύψεις για κάθε παραπάνω τηγανητή πατάτα, τηγανητό καλαμαράκι ή γουρουνοπούλα (αν παραθερίζεις «κατ’ απ’ τ’ αυλάκι») που μασουλάς. Απλά μην ξεχνάς εντελώς και την άσκηση.

Σκορπιός

Γιατί να «σπρώχνεις» τον εαυτό σου στον ρυθμό των άλλων emotionally speaking; Ο καθένας «συμμετέχει» όπως και όσο μπορεί, no need for pressure. Καλοκαιράκι έχουμε.

Τοξότης

Θέλεις «το κάτι παραπάνω» από τον σύντροφό σου και τα κοντινά σου πρόσωπα, απλά μην το «επιβάλεις» κιόλας γιατί μπορεί να έχεις τα αντίθετα αποτελέσματα τελικά.

Αιγόκερως

Μάλλον φεύγεις τελευταίος και «καταϊδρωμένος» για διακοπές, όμως γιατί παρακαλώ να νιώθεις τύψεις; Η καρέκλα του διευθυντή θα σε περιμένει μια χαρά στη θέση της επιστρέφοντας. (Ήχοι αναστεναγμών)

Υδροχόος

Αφιέρωσε τη μέρα στον εαυτό σου, δείχνοντάς του την γενναιοδωρία -συναισθηματική, υλική ή άλλη- που πιθανώς λείπει από τις προσωπικές και επαγγελματικές συναναστροφές σου.

Ιχθύες

Δεν γίνεται να είναι πάντα όλοι ευχαριστημένοι. Επειδή όμως είμαστε στα μέσα Αυγούστου και είσαι κι εσύ άνθρωπος (και όχι οσιομάρτυς) φρόντισε να μην αφήσεις να σου (ξανά)πατήσουν τον «κάλο».

