Κριός

Με συναισθηματική «χροιά» το Σάββατό σου, προσφέρεται ωστόσο για να ασχοληθείς με το σπίτι ομορφαίνοντας τον χώρο σου ή οργανώνοντας ένα κάλεσμα με φίλους.

Ταύρος

Κοινωνικότητες, βόλτες, έξοδοι με φίλους, σύντροφο και τα σχετικά «σου πάνε» πολύ today, οπότε άδραξε την ευκαιρία για να περάσεις καλά.

Δίδυμοι

Με πρακτικό προσανατολισμό η μέρα, μπορεί να χρειαστεί να φροντίσεις κάποιες επαγγελματικές και οικονομικές υποχρεώσεις. Λίγο routine as usual.

Καρκίνος

Η διάθεσή σου σηκώνει ταξιδάκια, μεζεδάκια «παρά θίν’ αλός» και βόλτες με φίλους, αφήνοντας απ’ έξω έγνοιες για το σπίτι και τη δουλειά.

Λέων

«Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά, έλα πάρε και τούτο» είναι η φάση σήμερα, αφού την χρειάζεσαι την ξεκούραση και το άραγμα, ενώ τα όνειρά σου μπορεί να είναι και «αποκαλυπτικά»...

Παρθένος

Άνετο ως επί το πλείστον το Σάββατο, σε βρίσκει κατά πάσα πιθανότητα κάπου έξω, χαλαρώνοντας με την παρέα, φλερτάροντας και λιγάκι άμα λάχει. Αμέ.

Ζυγός

Τα σχέδιά σου για το Σάββατο μπορεί να μην περιελάμβαναν απαραίτητα ενασχόληση με τα επαγγελματικά, όμως ίσως actually χρειαστεί να βγάλεις λίγη δουλίτσα. Oh well.

Σκορπιός

«Ιδανικό» το Σάββατο για μια εξόρμηση με φίλους, το αμόρε ή τα παιδιά, όπως και να 'χει όμως θα σου δώσει και εναλλακτικές για διασκέδαση.

Τοξότης

Είσαι σε μάλλον emotional mood today, όχι απαραίτητα με την «κακή» έννοια, αφού μπορεί να σου βγει και σε παραπάνω «γλύκες» με τον σύντροφο σου. Mais bon.

Αιγόκερως

Καλό το Σάββατο για διασκέδαση και ψυχαγωγία με τον σύντροφο και τα αγαπημένα σου πρόσωπα, ειδικά αν για «χάρη» τους κάνεις λίγο compromise τις απαιτήσεις σου.

Υδροχόος

Προτεραιότητα για σήμερα πρέπει να είναι η φροντίδα του εαυτού σου, «μέσα κι έξω» ωστόσο ίσως χρειαστεί να τακτοποιήσεις και διαφορά πρακτικά της καθημερινότητας.

Ιχθύες

Με όμορφη και αρκετά ερωτική διάθεση έρχεται το Σάββατο, δηλαδή ό,τι πρέπει για να κανονίσεις μια έξοδο με τον άνθρωπο σου, αλλάζοντας παραστάσεις.

