Κριέ, γενικώς το «έξω» σήμερα σου πάει «γάντι», ειδικά μέχρι τη δύση του ηλίου

Κριός

Να βγεις, να χαρείς, να «χαζέψεις» στα μαγαζιά, να δεις φίλους, γενικώς το «έξω» σήμερα σου πάει «γάντι», ειδικά μέχρι τη δύση του ηλίου.

Ταύρος

Τα επαγγελματικά μπορεί να σε απασχολήσουν λιγάκι Σαββατιάτικα, ακόμα και ως «έγνοια», ενώ μάλλον θα έχεις αρκετές κοινωνικές υποχρεώσεις. Μια διαλογή μπορεί να σε «σώσει».

Δίδυμοι

Με αισιόδοξη διάθεση το Σάββατο ιδιαίτερα μέχρι το απόγευμα, σε βρίσκει out and about, κανονίζοντας βόλτες με φίλους ή ιδανικά σε μια μίνι απόδραση.

Καρκίνος

Κάποιες φορές είναι προτιμότερο να κάνεις και λίγο τον «κουφό», προκειμένου να μην υπάρξει escalate σε μια συζήτηση που θα προτιμούσες να αποφύγεις. Just saying.

Λέων

Οι κοινωνικές σου επαφές έχουν πολλά να σου δώσουν, αρκεί να βάλεις και έναν «διακόπτη» στο μυαλό σχετικά με τα της δουλειάς.

Παρθένος

Έλα μωρέ, τι έμεινε, ένα Πάσχα και μετά καλοκαιράκι. Αυτό να σκέφτεσαι και όχι κάτι «άθλιες μιζερίλες» ανοιξιάτικα.

Ζυγός

Το Σάββατο «ανήκει» σε σένα στα ερωτικά και στα προσωπικά σου. Και άσε απ’ έξω σκοτούρες που σχετίζονται με την οικογένεια.

Σκορπιός

Από τις μέρες που θέλεις τεμεπελιά και ξεκούραση, αλλά όλο και κάποια δουλίτσα «βγαίνει» ζητώντας λίγο από τον χρόνο σου. Still, τα καταφέρνεις άνετα.

Τοξότης

Δε ρωτάω, μάλλον το Σάββατο σε βρίσκει σε κάποιο ταξιδάκι / εκδρομούλα. Κι αν όχι, κανόνισε «απαραιτήτως» μια έξοδο με σύντροφο, φίλους, παιδιά, σκυλιά, ό,τι σου «βρίσκεται» τέλος πάντων. Το σπίτι σου «να μη σε δει» in any case!

Αιγόκερως

Έφτασε Σάββατο και θέλεις να κοιμηθείς περισσότερο για «να φτιάξεις δέρμα», να χαλαρώσεις χωρίς ιδιαίτερο πρόγραμμα, να δεις σερί το season 2 του Bridgerton στο Netflix. Αυτό κυρίως.

Υδροχόος

Μια εκδρομή σε έναν κοντινό παραθαλάσσιο προορισμό είναι top για σήμερα για να αλλάξεις παραστάσεις και να «αποτοξινώσεις» σώμα και πνεύμα. Δοκίμασε το.

Ιχθύες

Δεν είναι απαραίτητο η μέρα σου να είναι «γεμάτη» για να είναι γ@μ@τη. Η παρέα και η επαφή μετράει πάνω απ’ όλα και εσύ το ξέρεις καλά αυτό, οπότε κανόνισε ανάλογα.

