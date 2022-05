Δίδυμε, το παρελθόν είναι ανίκητο μόνο αν του το «επιτρέψεις»

Κριός

Αντί να «θάβεις» τα αρνητικά συναισθήματα που δημιουργούνται sometimes μέσα στη σχέση -προσπαθώντας να κρατήσεις τις ισορροπίες- αναρωτήσου αν θα μπορούσες να τα εκφράσεις με έναν υγιή τρόπο.

Ταύρος

Η υπερβολική ευγένεια σε πάει πίσω, καθώς ούτε ειλικρινής στάση είναι, ούτε βοηθά τους άλλους να καταλάβουν την πίεση που στην πραγματικότητα βιώνεις. Be real.

Δίδυμοι

Το παρελθόν είναι ανίκητο μόνο αν του το «επιτρέψεις». Σ’ αυτή την περίπτωση σε καθιστά δέσμιο του με τρόπους που ούτε εσύ αντιλαμβάνεσαι. Η επιλογή είναι στο χέρι σου.

Καρκίνος

Όσο «βαρυγκωμάς» με δουλειές και υποχρεώσεις που πρέπει απαραίτητα να βγουν πριν το τέλος του μήνα, τόσο το δυσκολεύεις. Just do it, να τελειώνεις, να ησυχάσεις.

Λέων

Το μοντέλο «με συμφέρει - δε με συμφέρει» δεν είναι ιδιαίτερα λειτουργικό όταν μιλάμε για προσωπικές σχέσεις. Καλύτερα να υιοθετήσεις μια πιο διευρυμένη ποιοτικά «φόρμα».

Παρθένος

Άλλο λέω την γνώμη μου, άλλο την λέω χωρίς να μου έχει ζητηθεί και άλλο προσπαθώ επί της ουσίας να την επιβάλλω, επιμένοντας φυσικά για το αντίθετο. Υπάρχει διαφορά.

Ζυγός

«Ο μεγάλος λαχνός της ζωής πέφτει μόνο σε όσους τον αγόρασαν κατά τύχη» γράφει ο Fernando Pessoa. Ουδέν σχόλιον Ζυγέ μου (ή μάλλον καλή τύχη!).

Σκορπιός

Η ψύχραιμη ματιά σε καταστάσεις που γνωρίζεις ότι σε ενοχλούν στο σπίτι ή στη δουλειά θα «προστατέψει» καλύτερα το συναισθηματικό σου equilibrium. Ναι, μην το ρισκάρεις.

Τοξότης

Αυτές οι μέρες την έχουν την «τρέλα» τους, καθώς λίγο πριν επιστρέψει σε ορθή φορά ο ανάδρομος Ερμής, «γουστάρει» να κάνει παιχνιδάκια με τα νεύρα σου, τα deadlines, τις συνεννοήσεις σου. Yep.

Αιγόκερως

Το να «ανακυκλώσεις» και πάλι τις ίδιες ιδέες στα γκομενικά ή τα επαγγελματικά, δεν πρόκειται ούτε να σε ικανοποιήσει, ούτε να σε πάει παρακάτω. Κάτι άλλο έχουμε;

Υδροχόος

Το να «ξύνεσαι στη γλίτσα του τσοπάνη» γυρεύοντας ουσιαστικά τον καυγά στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επαφή με τον σύντροφο σου είναι «επικίνδυνο» these days. Don’t.

Ιχθύες

Χρειάζεσαι περισσότερο (και ποιοτικότερο) ύπνο, λιγότερη καφεΐνη μέσα στη μέρα και χρόνο για να αράξεις παρέα με τον εαυτό σου. Και «λάμπεις» λίγο πιο μετά, it’s ok.

athensvoice.gr