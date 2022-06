Δίδυμε, η Τρίτη μπορεί να φέρει μια σημαντική εύνοια για να τακτοποιήσεις ένα οικονομικό ζήτημα

Κριός

«Hello summer 2022!» Το θερινό ηλιοστάσιο είναι εδώ, άρα το καλοκαιράκι ξεκινά officially και μάλιστα και με καύσωνα διαρκείας από αύριο, έτσι για να κάνει πιο αισθητή την παρουσία του. Σήμερα πάντως μπορεί να προκύψει κάτι θετικό στα οικονομικά για τους γεννημένους τελευταίες μέρες, μια χρηματοδότηση, ένας συμφέρον διακανονισμός χρεών κλπ.

Ταύρος

Η μεγαλύτερη μέρα και η μικρότερη νύχτα του χρόνου σήμερα -call me Summer Solstice- και μάλλον θα κάνεις... «τη μέρα νύχτα» λογω μιας μαγνητικής ερωτικής γνωριμίας, αν είσαι γεννημένος στο τέλος του ζωδίου. Καλή μέρα και για οικονομικές δοσοληψίες, συμφωνίες, συμβόλαια, υπογραφές. Κάτι που «κλείνεται» τώρα μπορεί να πάει εξαιρετικά.

Δίδυμοι

«Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι» και με τη «βούλα» του Θερινού Ηλιοστάσιου, που ρίχνει «αυλαία» στην περίοδο των γενεθλίων σου. «Μη σκας» όμως, καθώς η Τρίτη μπορεί να φέρει μια σημαντική εύνοια για να τακτοποιήσεις ένα οικονομικό ζήτημα, να συζητήσεις για μια αύξηση κλπ, αν είσαι γεννημένος τελευταίες μέρες.

Καρκίνος

Χρόνια Πολλά! Υποδέχεσαι τα γενέθλια σου, που φυσικά σηματοδοτούν για το Βόρειο Ημισφαίριο την επίσημη έναρξη του Καλοκαιριού - Θερινό Ηλιοστάσιο, με χαρά αλλά και μπόλικη φιλοδοξία, έτοιμος να διεκδικήσεις το καλύτερο για τον εαυτό σου προσωπικά και επαγγελματικά! Με την ευχή μας!

Λέων

Από σήμερα τα τζιτζίκια πιάνουν «δουλίτσα» και επίσημα, αφού το Θερινό Ηλιοστάσιο φέρνει το ελληνικό καλοκαιράκι και μαζί του το πρώτο φετινό heatwave βεβαίως βεβαίως. Για τους γεννημένους τελευταίες μέρες, μπορεί σήμερα να υπάρξει μια νέα πρόταση ή ένα ξεκαθάρισμα στα επαγγελματικά.

Παρθένος

«Summertime and the living is easy» και άλλους silvery ρυθμούς από Gershwin έχει η Τρίτη, καλωσορίζοντας το αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι. Για τους γεννημένους τελευταίες μέρες, τα συναισθήματα αγγίζουν τα όρια του «βρασμού» μέσα σε μια προσωπική σχέση, ενώ δεν αποκλείονται και μαγνητικά encounters...για τους ελεύθερους.

Ζυγός

«Το καλοκαίρι είναι εδώ, ενωμένο, ελληνικό» με την είσοδο του Ήλιου στον Καρκίνο, που σχηματίζει το Summer Solstice. «Σε αλλά νέα», η μέρα ενδείκνυται για συμφέρουσες οικονομικές κινήσεις, συζητήσεις, διαπραγματεύσεις συμβολαίων, χρηματοδοτήσεις, κυρίως αν είσαι γεννημένος στο τέλος του ζωδίου.

Σκορπιός

«Σε περιμένω μην αργείς, κάτω στην π α ρ α λ ί ι α α α» για να υποδεχτείς όπως πρέπει δηλαδή τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου - επίσημο «kick off» του Καλοκαιριού. Αν είσαι γεννημένος τελευταίες μέρες, μπορεί να κάνεις και μια πολύ έντονη προσωπική γνωριμία, ενώ δεν αποκλείεται να δεχτείς και μια καλή επαγγελματική πρόταση.

Τοξότης

Σε «πιάνουν» τα καλοκαιρινά συναισθηματικοερωτικά σου σήμερα, τη μεγαλύτερη μέρα και μικρότερη νύχτα του χρόνου respectively, βλέπε Θερινό Ηλιοστάσιο. Αν είσαι γεννημένος τελευταίες μέρες, μπορεί να έχεις κάποια θετική εξέλιξη σε ένα οικονομικό θέμα που αφορά ένα ακίνητο.

Αιγόκερως

«Καλώς ήρθες καλοκαίρι» λες με αναστεναγμό προσμονής διακοπών, καθώς ο Ήλιος περνά στον άξονα σου σχηματιζοντας το Θερινό Ηλιοστάσιο. Μάλιστα αν είσαι γεννημένος τελευταίες μέρες, η μέρα είναι εξαιρετική για να εκδηλώσεις τα συναισθήματα σου στον άνθρωπο σου ή στο «wannabe amore» σου.

Υδροχόος

«Μ’ ένα μπλουζ συντροφιά, ξημερώθηκα πάλι» κι η αιτία είναι το Θερινό Ηλιοστάσιο, δηλαδή η ουσιαστική έναρξη του καλοκαιριού. Από την άλλη, η μέρα είναι πολύ υποστηρικτή για συζητήσεις και διευθετήσεις περι των οικογενειακών, των κληρονομικών, των θεμάτων ακινήτων κλπ, αν είναι γεννημένος στο τέλος του ζωδίου.

Ιχθύες

«Aaand Summer it is» για φέτος παίδες και γιατί να μην γιορτάσεις την μεγαλύτερη μέρα του χρόνου - Θερινό Ηλιοστάσιο με ένα «Sun salutation yoga ritual»; Εξαιρετική μέρα συν τοις άλλοις για οικονομικές συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, συμφωνίες, υπογραφές, ειδικά αν είσαι γεννημένος τελευταίες μέρες.

