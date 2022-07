Δίδυμε, μια έξοδος για διασκέδαση πρέπει να μπει σίγουρα στο όλο πρόγραμμα

Κριός

Ημέρα δράσης η σημερινή, σου δίνει τη δυνατότητα να κλείσεις εκκρεμότητες με αυξημένη ενεργητικότητα, αλλά και να κανονίσεις κάτι ευχάριστο με φίλους προς το βράδυ.

Ταύρος

Το μόνο βέβαιο είναι πως η καλή υγεία και το γυμνασμένο σώμα δεν έρχονται μόνα τους, αλλά θέλουν συνεχή φροντίδα και συνέπεια. Αν σ’ ενδιαφέρει το «θέμα», άλλαξε συνήθειες.

Δίδυμοι

Από τις μέρες που η συνεννόηση με συνεργάτες ρέει πιο «αβίαστα» και μπορεί να προκύψουν και καλές ιδέες, ενώ μια έξοδος για διασκέδαση πρέπει να μπει σίγουρα στο όλο πρόγραμμα.

Καρκίνος

Ίσως δεν χρειάζεται να «σκιστείς» τόσο πολύ στα επαγγελματικά σήμερα, αρκεί βέβαια να μην προσπαθήσεις να πας κατευθείαν «από το αυγό στην κότα». No hurry.

Λέων

Θέλεις επειγόντως διακοπές, χαλαρουίτα και τα ρέστα, ενώ με τον Ερμή να εισέρχεται στο ζώδιο σου θέλεις συγχρόνως να μοιραστείς τις χαρούμενες στιγμές με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Grab the selfie stick and off you go!

Παρθένος

Αν είχες να τακτοποιήσεις ένα οικονομικό ζήτημα, π.χ. να κάνεις έναν διακανονισμό οφειλών, να συζητήσεις για μια αύξηση αποδοχών στη δουλειά κ.λπ, η Τρίτη είναι κατάλληλη.

Ζυγός

Οι σχέσεις θέλουν φροντίδα αλλά και γεναιοδωρία συχνά πυκνά. Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες ένα δώρο ή μια ωραία έκπληξη στον σύντροφο σου;

Σκορπιός

Αν το οργανώσεις σωστά, μπορείς να βγάλεις μεγάλο όγκο δουλειάς και εκκρεμοτήτων, προλαβαίνοντας παράλληλα να φροντίσεις το σώμα σου για να είσαι bikini ready.

Τοξότης

Γουστάρεις αγκαλίτσες, φιλάκια και γενικότερα ερωτικές «απολαύσεις» με το ταίρι σου, βγαλμένες ίσως από ρομαντική κομεντί. Ό,τι πιο κοντά σ’ αυτό θα σε καλύψει probably.

Αιγόκερως

Άλλο είμαι προσεκτικός στα «κανονίσματα» αναφορικά με τα προσωπικά μου και άλλο καταφεύγω στο ψέμα ευθέως, «ποιητική αδεία». Υπάρχει διαφορά.

Υδροχόος

Πολυάσχολη η Τρίτη σου, σε θέλει engaged σε συζητήσεις, επαφές, τηλέφωνα, συναντήσεις με φίλους, ενώ μπορεί να φέρει και κάτι θετικό αναφορικά με τις σπουδές σου.

Ιχθύες

Ναι, έχει εκπτώσεις και φυσικά θέλεις να κάνεις τις αγορές σου ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών, ωστόσο επειδή η τάση θα είναι να «ξεφύγεις» σήμερα εύκολα, κάνε πρώτα μια λίστα για να είσαι ok.

athensvoice.gr