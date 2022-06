Δίδυμε, η Υπερπανσέληνος στον Τοξότη περνά «από κόσκινο» σχέσεις και συνεργασίες

Κριός

Τα μακροπρόθεσμα πλάνα σου για τα επαγγελματικά ή τις σπουδές σου επηρεάζει η σημερινή Υπερπανσέληνος στον Τοξότη (3ο δεκαήμερο κυρίως), ανοίγοντάς σου την «όρεξη» αλλά και τις προοπτικές για μεταπτυχιακά, σεμινάρια, ταξίδια, ίσως και μια μετεγκατάσταση στο εξωτερικό. Η ανάγκη για εξέλιξη είναι μεγάλη και ο Δίας από το ζώδιό σου... σιγοντάρει.

Ταύρος

Τα θέματα των οικονομικών σου αλλά και των βαθύτερων συναισθηματικών σου σχέσεων «ακουμπά» η Υπερπανσέληνος στον Τοξότη (3ο δεκαήμερο κυρίως), βοηθώντας να ξεκαθαρίσεις το τοπίο σχετικά με παλιά χρέη, εκκρεμότητες με το δημόσιο, εφορίες, ασφάλειες, κληρονομικά κ.λπ., αλλά και με τοξικά άτομα που σε απομυζούν ενεργειακά.

Δίδυμοι

Η Υπερπανσέληνος απέναντί σου στον Τοξότη (3ο δεκαήμερο κυρίως) περνά «από κόσκινο» σχέσεις και συνεργασίες, βοηθώντας σε να συνειδητοποιήσεις στάσεις, συμπεριφορές και προοπτικές, προκειμένου να πάρεις τις αποφάσεις σου. Είσαι ευτυχισμένος; Αν όχι, μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν; Μήπως επιμένεις να εθελοτυφλείς; Decisions, decisions.

Καρκίνος

Στην υγεία σου, το υπέρτατο αγαθό, κάνει focus η Υπερπανσέληνος στον Τοξότη (3ο δεκαήμερο κυρίως), καλώντας σε να σοβαρευτείς με το «ξεχείλωμα», αλλάζοντας τρόπο ζωής for your own sake. Κι αν μόνος νιώθεις ότι δεν μπορείς και χρειάζεσαι έναν ειδικό «να σου τρίξει τα δόντια», so be it. Ξεκίνα κλείνοντας ένα full checkup.

Λέων

Η Υπερπανσέληνος στον Τοξότη (3ο δεκαήμερο κυρίως) στρέφει τα «φώτα» στην ερωτική σου ζωή, στην ποιότητά της ή στην παντελή έλλειψή της. Ανάλογα με την κατάσταση, τα συναισθήματά σου μπορεί να κυμαίνονται από το «total bliss» για τον έρωτα που ζεις, την έξαψη για μια νέα γνωριμία ή αντίθετα την γκρίνια για το «παίδεμα» και το ανικανοποίητο.

Παρθένος

Τον τομέα της οικογένειας και του σπιτιού «αγγίζει» η Υπερπανσέληνος στον Τοξότη (3ο δεκαήμερο κυρίως), φέρνοντας ίσως κάποια θέματα που προκαλούν αναταραχή και συναισθηματική φόρτιση, ενώ μπορεί να οδηγήσει και σε αποφάσεις για μια μετακόμιση, συγκατοίκηση, ανακαίνιση του χώρου σου κ.λπ.

Ζυγός

Αύξηση κοινωνικότητας και όρεξη για ταξίδια φέρνει η Υπερπανσέληνος στον Τοξότη (3ο δεκαήμερο κυρίως) βοηθώντας σε επίσης να κάνεις ένα πλάνο για το μέλλον των σπουδών σου, αλλά και να τρέξεις συζητήσεις και επαφές για νέα σχέδια, προτάσεις και συμφωνίες στα επαγγελματικά. Υπογραφές μετά τις 17/6 ωστόσο, λόγω συμμετοχής Ποσειδώνα.

Σκορπιός

«Zoom» στα βαρετά αλλά αναγκαία πρακτικά των οικονομικών και των επαγγελματικών σου κάνει η Υπερπανσέληνος στον Τοξότη (3ο δεκαήμερο κυρίως), namely χρέη που είχες αφήσει «στην τύχη τους», προσπάθειες για εύρεση νέας/ συμπληρωματικής δουλειάς, σκέψεις για αύξηση αμοιβής των υπηρεσιών σου αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας κ.λπ.

Τοξότης

«Κάμερα σ’ εμένα» αναφωνείς με την Υπερπανσέληνο στο ζώδιό σου (3ο δεκαήμερο κυρίως) εστιάζοντας στα «τι» και «πώς» της αλληλεπίδρασής σου μέσα σε προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις, θέλοντας ενδεχομένως να απομακρυνθείς από καταστάσεις που σε έχουν πλέον κουράσει, ψάχνοντας εναλλακτικές. Αν αντίθετα όλα βαίνουν καλώς, έπεται ίσως και περαιτέρω εξέλιξη.

Αιγόκερως

«Ημίχρονο» από το καθημερινό στρες και τις έγνοιες σου «ζητά» η Υπερπανσέληνος στον Τοξότη (3ο δεκαήμερο κυρίως), παίρνοντας λίγο προσωπικό χρόνο για τον εαυτό σου, για να γεμίσεις τις «μπαταρίες» σου, αλλά και για να βάλεις όρια στην τοξικότητα που σε περιβάλλει. Προσοχή και στην υγεία σου αυτές τις μέρες.

Υδροχόος

Επαναξιολόγηση επαγγελματικών και προσωπικών στόχων, καθώς και κοινωνικού κύκλου φέρνει η Υπερπανσέληνος στον Τοξότη (3ο δεκαήμερο) και ίσως χρειαστεί να αλλάξεις κάπως τα σχέδιά σου, προσαρμόζοντας τη δράση σου στις υπάρχουσες συνθήκες. Αν πάλι οι φιλίες και οι προσωπικές σου σχέσεις δεν σε ικανοποιούν, επιδίωξε να σχετιστείς και με νέα άτομα.

Ιχθύες

Έμφαση στα επαγγελματικά σου δίνει η Υπερπανσέληνος στον Τοξότη (3ο δεκαήμερο) και μολονότι ίσως φέρει ευκαιρίες εξέλιξης/ αναγνώρισης, π.χ. μια νέα πρόταση συνεργασίας, μια συμφωνία, μια δουλειά, μια προαγωγή, θέλει λίγη προσοχή στην υπεραισιοδοξία και στις βιαστικές αποφάσεις λόγω συμμετοχής Ποσειδώνα. Τυχόν υπογραφές και δεσμεύσεις μετά τις 17/6.

