Ταύρε, στο πνεύμα του τελευταίου μήνα της Άνοιξης, αφού «μπούχτισες» με όλα τα πρακτικά

Κριός

Πολυάσχολη και μάλλον αγχώδης η «επιστροφή» στα γνωστά καθημερινότητας και δουλειάς, αφού τρέχεις να προλάβεις εκκρεμότητες πριν γυρίσει ανάδρομος ο Ερμής next week. Και καλά θα κάνεις.

Ταύρος

Στο πνεύμα του τελευταίου μήνα της Άνοιξης, αφού «μπούχτισες» με όλα τα πρακτικά, σκέφτεσαι πιο από τα «7 λουλούδια που ομορφαίνουν το μπαλκόνι και φέρνουν τυχη στο σπίτι» «χρειάζεσαι» περισσότερο. Άντε να στο δώσω: «με μια παιώνια, θα σ’ αγαπώ αιώνια».

Δίδυμοι

Αυτό που «δεν πηγαίνει» ή «δεν λειτουργεί» για τους άλλους, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ισχύει και για ’σένα. Βρες το «κέντρο» σου και ταυτίσου με τις δικές σου ανάγκες.

Καρκίνος

Η «λύση» είναι και πάλι τα «όρια», όταν συνθήκες ή άτομα στην δουλειά και στην καθημερινότητα πιέζουν ασύστολα ή τα θέλουν όλα «their way». No thank you (ή και καθόλου δηλαδή).

Λέων

Θέλει μάλλον αρκετό χιούμορ αλλά και φαντασία για να βρεις λύσεις σε θέματα οικονομικών και επαγγελματικών συνεργασιών ή πρότζεκτ σήμερα.

Παρθένος

Επαγγελματικά και «κοινωνικά» καθήκοντα χρειάζονται άμεση φροντίδα, όμως σου σπάνε και τα νεύρα ταυτόχρονα, ιδιαίτερα στο κομμάτι του «σχετίζεσαθαι». Και βαριέσαι πάααρα, μα πάααρα πολύ.

Ζυγός

Κοίτα, το πόσο και το τι «είδους» στρες αντέχεις είναι κάτι που πρέπει να συνυπολογίσεις στα σχέδια της Τρίτης, στη λογική του «κλείνω εκκρεμότητες πριν γυρίσει ανάδρομος ο Ερμής και με γεμίσει κι άλλο άγχος».

Σκορπιός

Τα οικονομικά σου, με την όρεξη σου για αγορές στις ενδιάμεσες εκπτώσεις, είναι ποσά «αντιστρόφως ανάλογα». Και το καταλαβαίνεις ακόμα κι αν ήσουν θεωρητική κατεύθυνση.

Τοξότης

Δεν είσαι σε φάση, ούτε και θέλεις να δείξεις «ευκαμψία» σε σχέσεις και συνεργασίες που προβάλλουν συνεχώς τις ίδιες δικαιολογίες για να παραμένουν εκνευριστικά κάτω των προσδοκιών σου.

Αιγόκερως

Από τις μέρες που καθημερινότητα και επαγγελματικά μπορεί να στο παίξουν «τρελίτσα», έτσι γιατί μπορούν. Εσύ όμως «μη μασάς», απαντώντας αναλόγως. #Not

Υδροχόος

Φοβερό το πώς επηρεάζεται βρε παιδί μου «η ζωή σου όλη» από το υπόλοιπο του bank account σου. Και ακόμα ο μήνας δεν έχει ούτε «εννιά»...Ααααχ.

Ιχθύες

Μην ξεχνάς να επικοινωνείς για να διατηρείς τις ισορροπίες στο σπίτι, τα οικογενειακά, τη σχέση. Ναι, νταξ, βαρετό, αλλά χρειάζεται μωρέ.

