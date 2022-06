Ταύρε, υπάρχει ένα κάποιο restlessness μέσα σου που δεν σ’ αφήνει σήμερα να χαλαρώσεις

Κριός

Προσπάθησε να κατευθύνεις την έντονη ενέργεια (και σεξουαλικότητα...) που αισθάνεσαι σε «λειτουργικά» πεδία δράσης και από το να βυθιστείς στη νευρικότητα και την εναντίωση.

Ταύρος

Υπάρχει ένα κάποιο restlessness μέσα σου που δεν σ’ αφήνει σήμερα να χαλαρώσεις, οπότε απόφυγε να πιέσεις παραπάνω τον εαυτό σου. Ίσως απλά σε εκνευρίζει η ζέστη μωρέ.

Δίδυμοι

Σούπερ επικοινωνιακή η Τετάρτη, σε βοηθά να δικτυωθείς, να έρθεις σε επαφή με τους φίλους σου, να ανταλλάξεις απόψεις και ιδέες με συνεργάτες. Αξίζει επίσης να κάνεις κάτι που σου δίνει ευχαρίστηση.

Καρκίνος

Μείνε στην καλή συμπεριφορά στην συναναστροφή σου με συνεργάτες, συναδέλφους, πελάτες κ.λπ, και μην αφήσεις το άγχος να σε «ελέγξει» και να σε τσιτώσει άδικα.

Λέων

Το ιδανικό πρότζεκτ για σήμερα θα ήταν να ασχοληθείς μόνο με ό,τι σ’ αρέσει, σου κάνει κέφι και σου ανοίγει την όρεξη για περιπέτεια, ταξίδια, διακοπές. Ό,τι πιο κοντά σ’ αυτό, σε εξυπηρετεί καλύτερα.

Παρθένος

Πρόσεξε μην «παραγνωριστείς» σχετικά με τα οικονομικά και τα συναισθηματικά σου, στην προσπάθεια να γίνουν όλα όπως τα θες. Και προσοχή σε έκτακτα έξοδα.

Ζυγός

Το πείσμα και η υπερβολή σπανίως δίνουν αποτέλεσμα στο πεδίο των προσωπικών σχέσεων, ακόμα κι αν πιστεύεις πως έχεις δίκιο. Άσε και κάτι «να πέσει κάτω» κοντολογίς.

Σκορπιός

Καλή μέρα για να ασχοληθείς λίγο με το κομμάτι της υγείας σου η Τετάρτη, να «προσαρμόσεις» ίσως και το θέμα της διατροφής σου στις υψηλές θερμοκρασίες. Ενυδάτωση above all.

Τοξότης

Μαζί με τον καύσωνα φαίνεται πως «φουντώνει» και κάτι άλλο μέσα σου και μάλιστα απότομα, οπότε πρέπει να βρεις οπωσδήποτε έναν τρόπο να το εκτονώσεις «δημιουργικά». (Did anybody say sex?)

Αιγόκερως

Ο τομέας του σπιτιού και της οικογένειας σε απορροφά μάλλον σήμερα, ίσως και λόγω πρακτικών εκκρεμοτήτων, όπως π.χ. να κάνεις service στα κλιματιστικά, αν και έναν εκνευρισμούλη θα τον έχεις.

Υδροχόος

Βγάζεις μια «φρεσκαδούρα» επικοινωνιακά, όντας on the go most of the day, με τηλεφωνήματα, συναντήσεις, μετακινήσεις κ.λπ. Φαίνεται πως η ζέστη σε «αναζωογονεί» παραδόξως.

Ιχθύες

Τα θέματα των οικονομικών σου «βάζει στο μάτι» η Τετάρτη, και μπορεί να τρέχεις για διάφορα, όπως π.χ. να κάνεις την αίτηση για το power pass, να ασχοληθείς με πληρωμές λογαριασμών, να φτιάξεις τα φορολογικά σου κ.λπ.

