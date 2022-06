Ταύρε, δοκίμασε σήμερα να κάνεις κάτι που σε βγάζει από τη ρουτίνα σου, όπως μια έξοδο για θερινό σινεμαδάκι

Κριός

Το πιθανότερο είναι το χιούμορ σου και η διάθεση για «ισχυρογνωμοσύνη» να μην εκτιμηθεί ιδιαίτερα μέσα στον επαγγελματικό σου χώρο. Βρες άλλο πεδίο για να τα «διοχετεύσεις» καλύτερα.

Ταύρος

Δε σου φτάσε το τριημεράκι και φαντασιώνεσαι μάλλον ταξίδια και ξάπλες μεσοβδόμαδα. Τουλάχιστον δοκίμασε να κάνεις κάτι που σε βγάζει από τη ρουτίνα σου, όπως μια έξοδο για θερινό σινεμαδάκι.

Δίδυμοι

Θέματα των οικονομικών σου -τα στάνταρ, κλάσσικ γουόριζ δηλαδή- θα σε απασχολήσουν περισσότερο σήμερα και ίσως πρέπει να γίνεις λίγο πιο «επιλεκτικός» στα ξοδέματα σου. (Πόσο πια θα μου πεις, αλλά...)

Καρκίνος

Σου βγαίνει το επικοινωνιακό παιχνίδι στα επαγγελματικά και τις κοινωνικές συναναστροφές, αρκεί να μη σε πιάσουν τα ψυχαναγκαστικά σου. Ξέρεις εσύ, σχετικά με το «άβολο» του να κινηθείς λίγο «εξω απ’ τα νερά σου».

Λέων

Δε λέω ότι είναι εύκολο πλέον να κρατήσεις «χαρακτήρα» με τόσους πειρασμούς γύρω τριγύρω -σίγουρα θα’ χεις ήδη «τσεκάρει» το νέο Burger Joint στην πλατεία Καρύτση, θα ήταν όμως προς την σωστή κατεύθυνση bikini-wise.

Παρθένος

Είναι κάπως «επίφοβο» να υπερτιμάς τον εαυτό σου σε θέματα οικονομικής και συναισθηματικής διαχείρισης. Δεν ισχύει ότι επειδή σου «έκατσε» ίσως once, that’s the way to go onwards. No, no, no.

Ζυγός

Πλάνη -καθαρά- ότι επιτρέπονται όλα και λέγονται όλα ή «εννοούνται» όλα μέσα στην άνεση της σχέσης. Δεν πάει έτσι, καθώς το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να σέβεσαι τα όρια -και τα «φεγγάρια» εγώ θα πω- του άλλου.

Σκορπιός

«Μερικές φορές είμαστε υπερβολικά πρόθυμοι να πιστέψουμε ότι το παρόν είναι η μόνη δυνατή κατάσταση των πραγμάτων» λέει ο Marcel Proust, οπότε μην απογοητεύεσαι Σκορπιέ μου, γιατί ο Proust έχει πάντα δίκιο.

Τοξότης

Ναι, ok, σταμάτα να λες ψέμματα στον εαυτό σου πως προσπαθείς να πιάσεις το όριο του 30% για τις αποδείξεις της εφορίας και πρόσεξε λίγο με τις παρορμητικές αγορές. Told ya.

Αιγόκερως

Όσο λιγότερη «αναφορά» δώσεις για το πρόγραμμα και τις κινήσεις σου σήμερα, σε οικογένεια και αλλού, τόσο καλύτερα θα τη «βγάλεις». Δεν χρειάζεσαι την σφραγίδα έγκρισης κανενός.

Υδροχόος

Κουράζεσαι ίσως αναλογικά «υπέρμετρα» και χωρίς ιδιαίτερο λόγο, διασκορπώντας την ενέργεια σου σε «χίλιες δυο» μεριές. Μάζεψε το λιγάκι, βάζοντας προτεραιότητες.

Ιχθύες

Με πιο κοινωνική διάθεση η Τετάρτη σου και αν και μάλλον δεν θα χρειαστεί να «κοπιάσεις» πολύ με συνεννοήσεις και συνεργασίες στη δουλειά, λίγη παραπάνω πρακτικότητα θα ήταν ευπρόσδεκτη.

