Κριός

Η υπερβολική ευγένεια μάλλον σε βλάπτει, ιδίως όταν κάποιοι (ακόμα και πολύ κοντινοί σου) την παίρνουν ως δεδομένο. Ίσως πρέπει να τους «ξαφνιάσεις» λιγάκι.

Ταύρος

Είναι μέρες που θέλεις να ρίξεις λίγο τους τόνους και να μην πολυκουράσεις το μυαλό σου με χίλια δυο. Η σημερινή είναι μια απ’ αυτές, οπότε προτίμησε τις συμβιβαστικές λύσεις.

Δίδυμοι

Αυτό που παθαίνεις ώρες ώρες και ζητάς επιβεβαίωση από ανθρώπους που σε εκμεταλλεύονται πρέπει λίγο να το κοιτάξεις. Είναι και κρίμα δηλαδή.

Καρκίνος

Η «τεμπελιά» δεν βοηθά και πολύ στις προσωπικές σχέσεις. Οk, άνθρωπος είσαι και όσο να ναι κάπου βολεύεσαι, απλά μην το παρακάνεις κιόλας.

Λέων

Η Πέμπτη είναι ό,τι πρέπει για να κανονίσεις μια έξοδο για θέατρο ή ένα ωραίο σινεμαδάκι με τους φίλους. Καλό και το Netflix αλλά χρειάζεσαι μια αλλαγή.

Παρθένος

Το άγχος που κουβαλάς σ’ ένα βαθύτερο επίπεδο κάνει πιο δύσκολη και τη συνεννόηση με τους άλλους χωρίς να φταις. Θέλει όμως μια διαχείριση.

Ζυγός

Δεν είναι η αφρικανική σκόνη που σου τη δίνει στα νεύρα. Είναι μάλλον η αυριανή Νέα Σελήνη στον άξονα σου που σε «αναγκάζει» να δεις «πέρα από το βόλεμα» στα προσωπικά.

Σκορπιός

Παρακαλώ πολύ, επικεντρώσου στο παρόν και άσε το παρελθόν να πάει στα κομμάτια, ε δηλαδή «να χαθεί στη λήθη που του επιβάλλει ο χρόνος». Παρακαλώ πολύ.

Τοξότης

«Δε μαζεύεσαι» με τέτοιο καιρό -παρά την αφρικανική σκόνη- σαν να θέλεις να αναπληρώσεις μονομιάς «τα χρόνια της καραντίνας». Ok, αλλά με προσοχή γιατί ο κορωνοϊός είναι ακόμα εδώ.

Αιγόκερως

Ξέρεις για την «αυτοεκπληρούμενη προφητεία», την συνθήκη κατά την οποία προκαταβάλλεις αρνητικά τον εαυτό σου; Sounds familiar ακούω; Ε μήπως «να το κόβες» κιόλας;

Υδροχόος

Κοίτα, στις σχέσεις καλό είναι να υπάρχει ένα win-win σύστημα, να κερδίζουν δηλαδή και οι δύο. Αν το θέμα σου είναι να βγεις νικητής, κάτι πάει (πολύ) λάθος.

Ιχθύες

Το να είσαι ευτυχισμένος, είναι κι αυτό μια «επένδυση». Αν π.χ. θέλεις six-pack επενδύεις σε ατέλειωτες ώρες στο γυμναστήριο. If you want to be happy επένδυσε σε σχέσεις που σε ευχαριστούν.

