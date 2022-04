Κριέ, κανείς δεν υπογράφει «συμβόλαιο» που λέει ότι η ζωή του δεν θα έχει προβλήματα ή προκλήσεις

Κριός

Κανείς δεν υπογράφει «συμβόλαιο» που λέει ότι η ζωή του δεν θα έχει προβλήματα ή προκλήσεις. Η δύναμη βρίσκεται όχι στο «γιατί σε’ μένα» αλλά στο «θα τα καταφέρω όσο καλύτερα μπορώ».

Ταύρος

Η μέρα σε βοηθά να «πλασάρεις» καλύτερα τον εαυτό σου σε συνεντεύξεις για δουλειά και σε παρουσιάσεις, επικοινωνώντας με μεγαλύτερη αμεσότητα τις ιδέες και τα σχέδια σου.

Δίδυμοι

Έχεις περισσότερη όρεξη για «εξωεπαγγελματικές» ασχολίες σήμερα, αν και συζητήσεις για τις προοπτικές της δουλειάς ή για οικονομικά θέματα μπορούν να έχουν θετική εξέλιξη.

Καρκίνος

Η Πέμπτη είναι κατάλληλη για να στείλεις βιογραφικά, να περάσεις από συνέντευξη, να παρουσιάσεις με αυτοπεποίθηση τις ιδέες αλλά και τα επιτεύγματα σου σε μια ομάδα συνεργατών κ.λπ.

Λέων

Τα πρακτικά της δουλειάς σε απασχολούν περισσότερο σήμερα, με τη μέρα να ωθεί σε συζητήσεις, επαφές αλλά και προσωπικές σκέψεις για το τι μέλλει γενέσθαι, εν αναμονή και της Έκλειψης στον Ταύρο.

Παρθένος

Αλλαγές και σχέδια που επεξεργάζεσαι καιρό σχετικά με θέματα σπουδών και επαγγελματικών σε απασχολούν περισσότερο και ίσως καταφέρεις να θέσεις μέρος αυτών σε εφαρμογή.

Ζυγός

Από τις μέρες που προσφέρονται για οικονομικές συζητήσεις της δουλειάς, του σπιτιού και της επιχείρησης, καθώς επίσης και για διακανονισμούς χρεών η Πέμπτη, οπότε χρήζει αξιοποίησης.

Σκορπιός

Καλή η σημερινή μέρα για να κάνεις εις βάθος συζητήσεις με σύντροφο, φίλους, συνεργάτες, συλλέγοντας χρήσιμες πληροφορίες, αλλά και πιθανώς παίρνοντας κάποιες απαραίτητες απαντήσεις.

Τοξότης

Το να αποφύγεις κλισέ και «πρακτικούρες» στις επαφές σου, προχωρώντας και σε βαθύτερα κομμάτια, θα σε ισορροπήσει και θα σε ωφελήσει way more σήμερα.

Αιγόκερως

Η δουλειά αλλά και η ερωτική σου ζωή χρειάζονται μια «δημιουργική ανάταση», κάτι που θα σου δώσει ξανά χαρά και έμπνευση. Any ideas?

Υδροχόος

Το να μη νιώθεις άνετα με κάτι που σε ζορίζει και σε «ξεβολεύει» δεν είναι αφύσικο, είναι λογικό. Ιδιαίτερα μάλιστα καθώς βρισκόμαστε σε περίοδο Εκλείψεων στον ζωδιακό σου σταυρό.

Ιχθύες

Βοηθητική η Πέμπτη για συζητήσεις, επαφές με συνεργάτες και ομάδες ανθρώπων, διαπραγματεύσεις, εμπορικές συμφωνίες, διακανονισμούς κ.λπ, επομένως use it accordingly.

athensvoice.gr