Αιγόκερε, θέματα που αφορούν το ερωτικά και την συναισθηματική σου ασφάλεια «μπλέκονται» ίσως περίεργα στο μυαλουδάκι σου

Κριός

Η αγάπη για τον εαυτό χρειάζεται καθημερινή «γυμναστική». Στην πράξη όμως και όχι κατ’ επίφαση, γιατί έτσι δεν (σε) πείθεις με τίποτα.

Ταύρος

Μήπως είσαι σε φάση που φλερτάρεις με το να «ερωτευτείς» την (όποια) δυστυχία σου; Αν ναι, εξήγησε λιγάκι μέσα σου που ακριβώς σε ωφελεί κάτι τέτοιο; (ρητορικό ερώτημα)

Δίδυμοι

Αυτοπειθαρχία. Μια λέξη τόσο «elusive» για του λόγου σου, ιδίως στο κομμάτι της συναισθηματικής αλλά και της οικονομικής διαχείρισης. Φυσικά πάντα υπάρχει χώρος για progress.

Καρκίνος

Προσπαθείς να συγκεντρωθείς στους στόχους σου, ρυθμίζοντας παράλληλα το σχεσιακό κομμάτι με τον σύντροφο, έναν φίλο ή συνεργάτη. Τρελή επιτυχία.

Λέων

Ήξερες ότι η αναβλητικότητα είναι μια μορφή αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς και μάλιστα ευρέως «under diagnosed»; Εκπλήσσεσαι βλέπω.

Παρθένος

Αν βλέπεις ότι κάτι δεν λειτουργεί στα ερωτικά, δείξε λίγη «συμπάθεια» στον εαυτό σου και δώσε του παραπάνω αξία, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι «θετικότερο».

Ζυγός

Κάνε μια «ποιοτική αναθεώρηση» στο τι πραγματικά χρειάζεσαι συναισθηματικά και οικονομικά για να περνάς καλά και stick to your conclusions. At last!

Σκορπιός

Εσένα σε «συμφέρει» να κολλάς στο παράπονο για ό, στραβό στην επικοινωνία με τον σύντροφο σου, θεωρώντας δεδομένο ότι δεν θ’ αλλάξει. Ή έτσι νομίζεις τουλάχιστον.

Τοξότης

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά του σπιτιού ή της δουλειάς απαιτούν ικανότητες «ζογκλέρ» για να μπαλατζάρουν. Το θέμα είναι αν έχεις τα skills.

Αιγόκερως

Θέματα που αφορούν το ερωτικά και την συναισθηματική σου ασφάλεια «μπλέκονται» ίσως περίεργα στο μυαλουδάκι σου. Μήπως να τ’ άφηνες τώρα και με τη ζέστη;

Υδροχόος

Η αίσθηση ότι κάτι στη ζωή σου δεν είναι ακριβώς όπως χρειάζεται σε «απορυθμίζει» κάπως ψυχολογικά. Χάσιμο χρόνου απλά.

Ιχθύες

Η τάση του να σκέφτεσαι μονίμως θετικά, αποφεύγοντας κάθε είδους αρνητικό συναίσθημα, είναι κάτι σαν «αυτοπαρηγοριά» ένα πράγμα. Πρόσεξε το.

athensvoice.gr