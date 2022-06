Λέοντα, η καθημερινότητά σου γίνεται λίγο πιο ευχάριστη

Κριός

«Φύσα, αγέρι μου κι αγιάζι, να σβηστεί η φωτιά που μου ‘χει ανάψει στην καρδιά» figuratively αλλά και literally, αφού με την Αφροδίτη στους Διδύμους ως 18/7 η όρεξη για φλερτ και ταξίδια θα σε συντροφεύει.

Ταύρος

Λες «goodbye» στην Αφροδιτούλα από το ζώδιό σου και με τη νέα θέση της στους Διδύμους ως 18/7 ρίχνεις το βάρος στο «συμμάζεμα» των οικονομικών σου, έχοντας αρκετές βοήθειες.

Δίδυμοι

«I love myself, I want you to love me» λες με φουλ αυτοπεποίθηση με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου ως 18/7 που εκτός των άλλων θα σε ομορφύνει και θα σου δώσει έξτρα γοητεία στο φλερτ. «When I’m with you I want you above me...»

Καρκίνος

Με την Αφροδίτη στους Διδύμους ως 18/7 θα επικεντρωθείς περισσότερο στην υγεία σου και σε θέματα φυσικής κατάστασης, θέλοντας να κάνεις επιλογές που «σου κάνουν καλό». Καλή περίοδος για checkup.

Λέων

Η καθημερινότητά σου γίνεται, αν μη τι άλλο, λίγο πιο ευχάριστη με την Αφροδίτη στους Διδύμους ως 18/7 που σου επιτρέπει ανάλαφρες στιγμές με φίλους, εξόδους και ταξιδάκια με τον σύντροφό σου.

Παρθένος

Καλοκαιράκι μεν, αλλά με την Αφροδίτη στους Διδύμους ως 18/7 να σε «πουσάρει» στα επαγγελματικά είναι μια καλή περίοδος για να ενισχύσεις τη θέση σου στον χώρο σου, να στείλεις βιογραφικά, να φανείς περισσότερο.

Ζυγός

Μέχρι τις 18/7 θα έχεις έναν «υποστηρικτή» σε θέματα επικοινωνίας, σπουδών και επαγγελματικών, που ακούει στο όνομα Αφροδίτη στους Διδύμους, ενώ παράλληλα θα σου ανοίξει την όρεξη για ταξίδια και αποδράσεις με την παρέα.

Σκορπιός

Βοήθειες για να αυξήσεις το εισόδημά σου, αλλά και να οργανώσεις γενικά τα πράγματα στα οικονομικά σου θα έχεις με την Αφροδίτη στους Διδύμους ως 18/7. Στο συναισθηματικοερωτικό κομμάτι λειτουργείς πιο «υπόγεια»...

Τοξότης

Έχεις πολλή... ζήτηση με την Αφροδίτη απέναντί σου στους Διδύμους ως 18/7, τόσο στα προσωπικά, όσο και στα επαγγελματικά. Επαφές, συζητήσεις, φλερτ και νέες γνωριμίες θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ είναι καλή περίοδος για να κλείσεις μια συμφωνία.

Αιγόκερως

Ήθελες να ξεκινήσεις διατροφή και όλο το ανέβαλες; Σκεφτόσουν να εγγραφείς σ’ αυτό το TRX, Yoga, Pilates course αλλά έβρισκες συνεχώς δικαιολογίες; Με την Αφροδίτη στους Διδύμους ως 18/7 μπορεί και να το «τολμήσεις», benefiting yourself.

Υδροχόος

Μεγαλύτερη εξωστρέφεια και καλύτερη διάθεση μέσα στην καθημερινότητά σου δίνει η Αφροδίτη στους Διδύμους ως 18/7, κάνοντας ακόμα τις ερωτικές σου σχέσεις προτεραιότητα. «Βγες, φλέρταρε, διασκέδασε» είναι το μήνυμα.

Ιχθύες

Το σπίτι σου μπορεί να γίνει το «βασίλειό» σου με την Αφροδίτη στους Διδύμους ως 18/7, που βγάζει από «μέσα» σου τον διακοσμητή μέχρι τον «Μπόμπ τον Μάστορα»! Καιρός επίσης να οργανώσεις καλέσματα με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα στη βεράντα.

