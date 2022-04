Αιγόκερε, μπορεί να σε πιάσουν και έντονες τάσεις φυγής. Υπομονή, το Πάσχα «έρχεται, έρχεται»

Κριός

Είναι κρίμα να «ξεσπάς» στο συναισθηματικό φαγητό για να αποβάλεις την ψυχολογική ένταση και τον εκνευρισμό που νιώθεις μέσα στην καθημερινότητα. «Μάζεψε» το κάπως με τις υπερβολές.

Ταύρος

Συνεννοήσεις και επαφές με συνεργάτες στη δουλειά αλλά και μέσα σε προσωπικές σχέσεις είναι λίγο «χύμα στο κύμα» σήμερα δημιουργώντας πιθανόν και παρεξηγήσεις.

Δίδυμοι

Οικογένεια και επαγγελματικά είναι εστίες εκνευρισμού για σήμερα Πέμπτη. Διατήρησε την ψυχραιμία σου και «απόφυγε» να σωματοποιήσεις το άγχος.

Καρκίνος

Για κάποιο λόγο είσαι αρκετά πιεσμένος μέσα στην καθημερινότητα, με το μυαλό σου να υπερλειτουργεί full on, μην αφήνοντας σε να ησυχάσεις λεπτό. Ένα διάλειμμα για έναν χαλαρό περίπατο στη φύση ε π ι β ά λ λ ε τ α ι.

Λέων

Ένα οικονομικό ζήτημα, π.χ. μια μεταβίβαση ακινήτου που «κολλάει», ένας παραφουσκωμένος λογαριασμός ρεύματος κ.λπ μπορεί να σε αγχώσει παραπάνω σήμερα, ενώ και συναισθηματικά είσαι σε ένα aloofness

Παρθένος

Η λογική αντιμετώπιση αναφορικά με προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις «χωλαίνει» big time σήμερα, ενώ καλύτερα να αναβάλεις σημαντικές συζητήσεις και αποφάσεις.

Ζυγός

Η σημερινή μέρα βγάζει μια «ατονία» σωματικά και ψυχολογικά, ενώ η δυνατοτητα σου για «alertness» σχετικά με λεπτομέρειες και πρακτικότητες είναι αρκετά περιορισμένη. Μπορεί απλά να χρειάζεσαι παραπάνω ξεκούραση.

Σκορπιός

Η τάση σήμερα θα είναι να «πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό» άνευ σπεσίφικ λόγου τόσο σε προσωπικές / φιλικές σχέσεις, όσο και στα επαγγελματικά. Μπορείς και (πολύ) καλύτερα.

Τοξότης

Η μέρα μπορεί να βγάλει emotional ups and downs σχετιζόμενα με μια κατάσταση στο σπίτι ή τα επαγγελματικά. Προσπάθησε όσο μπορείς να βάλεις όρια on both sides.

Αιγόκερως

Αντιδράς μάλλον με μεγαλύτερη ευθιξία απέναντι στην κριτική -κάτι που δεν συνηθίζεις- ενώ μπορεί να σε πιάσουν και έντονες τάσεις φυγής. Υπομονή, το Πάσχα «έρχεται, έρχεται».

Υδροχόος

Το άγχος για τα οικονομικά «απλώνει τα πλοκάμια του» ποικιλοτρόπως μέσα στον ψυχισμό σου, ωστόσο η μέρα δεν ενδείκνυται για σχετικές αποφάσεις και κινήσεις.

Ιχθύες

Το συναισθηματικό equilibrium είναι ένα «στοίχημα» σήμερα, ειδικά όσον αφορά προσωπικές σχέσεις και συνεργασίες. «Τσέκαρε» την καλή συνεννόηση, αλλά μην ασχοληθείς παραπάνω.

