Τοξότη, ψυχαγωγία και έρωτας σε «ενδιαφέρουν» άμεσα

Κριός

Κάποιος σοφός είχε πει: «Να εύχεσαι να έχεις τόσο ενδιαφέρουσα ζωή, ώστε να μην χρειάζεται να ασχολείσαι με τις ζωές των άλλων, παρά μόνο αν είναι να βοηθήσεις». So true!

Ταύρος

Θετική η Πέμπτη για να συζητήσεις τα οικονομικά της δουλειάς, της επιχείρησης, μιας νέας επαγγελματικής πρότασης, για να διαπραγματευτείς τους όρους ενός συμβολαίου κ.λπ.

Δίδυμοι

Μερικές φορές είναι και θέμα αξιοπρέπειας το να μην ξανασχοληθείς με άτομα που είναι τόσο κομπλεξικά, ώστε να το γυρνάνε στην προσβολή και την υποτίμηση όταν «τρώνε άκυρο».

Καρκίνος

Μεγάλη παγίδα το να «επιλέξεις» να παραχωρήσεις σε άλλους τα όνειρά σου γιατί φοβάσαι να τα ζήσεις εσύ ο ίδιος. Don’t do it please.

Λέων

Pas mal η Πέμπτη για επαφές και συζητήσεις στα επαγγελματικά και τα προσωπικά, καθώς υπάρχει καλύτερη «ροή» και πλαίσιο συνεννόησης.

Παρθένος

Με επαγγελματικό προσανατολισμό η μέρα ως επί το πλείστον, αν και η αίσθηση «ρουτίνας» μπορεί να σε κάνει να βαρεθείς. Από το απογευματάκι θα είσαι καλύτερα.

Ζυγός

It’s a good day today για να «ψαχτείς» λίγο με ευκαιρίες/ πλάνα σπουδών, για να σχεδιάσεις ένα ταξιδάκι εν όψει του Πάσχα ή να κάνεις μια σοβαρή συζήτηση με το ταίρι σου.

Σκορπιός

Οικονομικές συζητήσεις για τη δουλειά και κινήσεις που αφορούν ένα ακίνητο, μια μετακόμιση ή μια συγκατοίκηση μπορούν να έχουν κάποιο «αποτέλεσμα» σήμερα.

Τοξότης

Ψυχαγωγία και έρωτας σε «ενδιαφέρουν» άμεσα και μάλιστα μπορεί με επιμονή και «στόχευση» να τα καταφέρεις στο φλερτ. Give it a go.

Αιγόκερως

Καλύτερη η Πέμπτη για να «τρέξεις» οικονομικά ζητήματα, να διαπραγματευτείς, να διακανονίσεις ένα χρέος, να δεις τους όρους ενός δανείου για την επιχείρησή σου κ.λπ.

Υδροχόος

Η μέρα είναι ευνοϊκή για να διαφημίσεις/προωθήσεις τη δουλειά σου, για να κάνεις μια παρουσίαση, για να επικοινωνήσεις τις ιδέες σου, για συζητήσεις στα επαγγελματικά κ.λπ. Use it wisely.

Ιχθύες

Οικονομικά που αφορουν κληρονομικά, ένα ακίνητο (αγοραπωλησίες, μισθώσεις, μεταβιβάσεις) ή σχετίζονται με τη δουλειά μπορούν να έχουν «εξελίξεις» σήμερα, αρκεί να δράσεις με οργανωμένα.

athensvoice.gr