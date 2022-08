Δίδυμε μάλλον σε κατάβαλε ήδη ο καύσων και δεν έχεις αντοχές, αλλά ούτε και όρεξη για πολλά πολλά

Κριός

Επειδή η καταναλωτική σου μανία μπορεί σήμερα να χτυπήσει «κόκκινο», προσπάθησε τουλάχιστον να μην επιλέξεις πράγματα που σου είναι παντελώς άχρηστα.

Ταύρος

Οι επιλογές και στη διασκέδαση και στα ερωτικά είναι αρκετές για σήμερα, όμως φαίνεται να υπάρχει ένας περιορισμός στη διάθεση, το συναίσθημα ή τα χρήματα.

Δίδυμοι

Μάλλον σε κατάβαλε ήδη ο καύσων και δεν έχεις αντοχές, αλλά ούτε και όρεξη για πολλά πολλά. Ε, alright, οπότε μην σε πιέσεις με διάφορα «πρακτικής φύσεως».

Καρκίνος

Το να συμφωνείς και σε όλα με τον άλλον, ε κάπου καταντά και βαρετό. Σαν να μιλάς στον καθρέφτη σου ένα πράγμα. Τα μισά και πάνω να «ρολάρουν» και είσαι ok.

Λέων

Τι κι αν κάνει τη ζέστη της αρκούδας, εσύ μπορεί να χρειάζεται να φροντίσεις λιγάκι παραπάνω κάτι επαγγελματικά ή οικονομικά σου θέματα και μετά να σκεφτείς για «μπανάκι». #θακαταρρεύσω

Παρθένος

Στην περίπτωση που δεν έχεις φύγει ακόμα διακοπές, φρόντισε σήμερα οπωσδήποτε να συμπεριλάβεις και κάτι ευχάριστο, καλοκαιρινό, κάτι που σου φτιάχνει τη διάθεση τέλος πάντων. Οπωσδήποτε.

Ζυγός

Είμαστε στα μισά και κάτι του μήνα, όμως εσύ μπορεί να έχεις μείνει ήδη σχεδόν «ταπί», οπότε για να μη βρεθείς να ζητάς δανεικά προς το τέλος του, φρόντισε να «μαζευτείς».

Σκορπιός

Συνήθως, όταν δεν ξέρεις τι θέλεις, οι πιθανότητες οι επιλογές που θα κάνεις να είναι προς την σωστή κατεύθυνση, είναι μάλλον μικρές. (Just being polite here).

Τοξότης

Ο οργανισμός σου χρειάζεται περισσότερη φροντίδα για να αντεπεξέλθει στις υψηλές θερμοκρασίες. Κοινώς άσε τις μπύρες και τα πιτόγυρα και πιάσε τα detox smoothies και τις φρουτοσαλάτες.

Αιγόκερως

Την βοήθεια που χρειάζεσαι από τον άλλον δεν θα την εξασφαλίσεις με την επιθετικότητα και την επίδειξη «ξερολίασης». Ξεκαβάλα λίγο και ξαναπροσπάθησε.

Υδροχόος

Μια κάποια «αρρυθμία» σχετικά με τη διάθεση και το συναίσθημα σου υπάρχει σήμερα, επομένως θα πρέπει να κάνεις ποιοτικότερες επιλογές αναφορικά με το που ξοδεύεις το χρόνο σου.

Ιχθύες

Από τις μέρες που θα βρίσκεσαι όλη την ώρα στο δρόμο -πιθανόν να ταξιδεύεις για τον προορισμό των διακοπών σου- ή στα τηλέφωνα με φίλους, αδέρφια, γνωστούς, συνεργάτες, σύντροφο. Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να βαρεθείς.

