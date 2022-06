Τοξότη, βρίσκεις ξανά «νεύρο» στην επικοινωνία και στο φλερτ

Κριός

Πιο χαλαρό το πλαίσιο της σημερινής ημέρας, σου επιτρέπει να ασχοληθείς αποτελεσματικότερα με τις δουλειές σου, χωρίς να «τσιγκουνευτείς» στο κομμάτι της κοινωνικότητας.

Ταύρος

«I can boogie, boogie-woogie all day long» είναι το μότο σου στα επαγγελματικά today, αρκεί να επιμείνεις σε ό,τι μπορείς να «υποστηρίξεις» και μακροπρόθεσμα. Αλλιώς, no boogie at all.

Δίδυμοι

«Easy come, easy go» η Παρασκευή σου και πιθανότατα να σκέφτεσαι και μια αλλαγή παραστάσεων «con la valigia in mano» για το ΣΚ σου. Αυτό βασικά, γιατί έχεις «γκώσει».

Καρκίνος

Η συναισθηματική ικανοποίηση από τα ερωτικά και τη ζωή σου γενικότερα είναι λίγο «πιάσ’ το αυγό και κούρευ’ το» these days. Προσπάθησε τουλάχιστον να μην αναλώνεσαι σε άσκοπους «ενθουσιασμούς».

Λέων

Με διαφορετικό «μοτίβο» η Παρασκευούλα», επικεντρώνεται μάλλον στις ανάγκες σου μέσα σε μια σημαντική σχέση. Η δυσκολία έγκειται στο «ό,τι δεν με επιβεβαιώνει, με ιντριγκάρει».

Παρθένος

Ρουτίνα «κι Άγιος ο Θεός» σε δουλειά και καθημερινότητα today, ωστόσο τα πράγματα «τσουλάνε» καλύτερα, αν και μάλλον έχεις βαρεθεί με τον συνεχή «αυτοματισμό».

Ζυγός

Περισσότερο «κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου» η σημερινή μέρα, τουλάχιστον σε επίπεδο ερωτικών, κοινωνικότητας και διάθεσης για διασκέδαση με φίλους και παιδιά. Αξιοποίησε την στο φουλ.

Σκορπιός

Βγάζεις ένα πιο «μονόχνωτο» disposition, αποφεύγοντας να μπεις σε εξηγήσεις για το «τι» και «πώς». Ίσως φταίει η πολύ δουλειά ή και η κούραση που νιώθεις λόγω προσωπικών θεμάτων.

Τοξότης

Βρίσκεις ξανά «νεύρο» στην επικοινωνία και στο φλερτ, θέλοντας να χαλαρώσεις λιγάκι από το τρέξιμο και να απολαύσεις όμορφες στιγμές με το αμόρε και το παρεάκι σου. Άντε.

Αιγόκερως

Η «προσαρμογή» στην οικονομική πραγματικότητα των ημερών δεν είναι πάντα εύκολη, είναι ωστόσο απαραίτητη για να κάνεις σωστά τα «κουμάντα» σου (αντί ν’ αφήσεις τα πάντα στην τύχη).

Υδροχόος

Πιο εξωστρεφής -αν και όχι χωρίς άγχος- η Παρασκευή, «σου κλείνει το μάτι» για ν’ αφήσεις λίγο το «εγκεφαλικό κομφούζιο», προσανατολίζοντάς σε σε πιο light επικοινωνίες.

Ιχθύες

Χρόνο για σένα ζητάς Παρασκευάτικα, θέλοντας να κάνεις «minimize» στα πολλά πάρε-δώσε που δεν σε αφορούν ιδιαίτερα, ασχολούμενος με προσωπικά και συναισθηματικά σου θέματα.

athensvoice.gr