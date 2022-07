Παρθένε, δεν σε κρατάει τίποτα στην πόλη

Κριός

Τα οικονομικά είναι ένα repetitive theme που συνεχίζει να σε αγχώνει, δημιουργώντας σου ένα συνεχές αίσθημα ανασφάλειας. Για μερικούς αυτό αφορά και μια προσωπική σχέση.

Ταύρος

Ίσως όχι και η πιο χαλαρή Κυριακή σου, αφού για κάποιο λόγο το άγχος για ένα προσωπικό θέμα ή τα επαγγελματικά μπορεί να σου κλέβει χρόνο και ανεμελιά.

Δίδυμοι

Η νευρικότητα σε συνδυασμό με τις τάσεις φυγής μπορεί να δημιουργήσουν μια ανάγκη για «προσωπικό αναχωρητισμό» today, ιδανικά με φόντο μια κοντινή παραλία.

Καρκίνος

Το ιδανικό σενάριο για σένα περιλαμβάνει το να έχεις μόλις ξεκινήσει την καλοκαιρινή άδεια σου. Αν όχι, μακριά από απαισιόδοξες σκέψεις για τα οικονομικά ή τα συναισθηματικά σου.

Λέων

Προβληματισμοί και σκέψεις για την κατάσταση των επαγγελματικών σου, αναφορικά ίσως με αποφάσεις που πιέζουν, μπορεί να σε αγχώσουν αρκετά σήμερα.

Παρθένος

Δεν σε κρατάει τίποτα στην πόλη -μα τίποτα όμως- οπότε στην περίπτωση που δεν έχεις φύγει διακοπές, κανόνισε οπωσδήποτε μια απόδραση με θαλασσίτσα για να μην τα «παίξεις».

Ζυγός

Για κάποιο λόγο είναι σαν να «βράζεις στο ζουμί σου» συναισθηματικά και ο λόγος μπορεί να είναι οικονομικός, ερωτικός ή ακόμα η σχέση με κάποιον συνεργάτη. Ψυχραιμία.

Σκορπιός

Την έχεις την αναστάτωσή σου, αυτό είναι σαφές, αν όμως είσαι single του 2ου δεκαημέρου ίσως παίξει μια καταλυτική ερωτική/ προσωπική γνωριμία, οπότε έχε το νου σου, ακούγοντας το ένστικτο σου.

Τοξότης

Κάτι σου χαλάει το «γλυκό» και δεν μπορείς να συντονιστείς ακριβώς με το κλίμα του καλοκαιριού και της ξεγνοιασιάς του τέλους Ιουλίου. Υπομονή και όλα θα φτιάξουν.

Αιγόκερως

Το άγχος για τα οικονομικά είναι και σήμερα παρόν, ίσως όμως και ο ενθουσιασμός για μια ερωτική γνωριμία έξω από τα συνηθισμένα δεδομένα σου (2ο δεκαήμερο ειδικά).

Υδροχόος

Είπαμε, not the most comfortable ΣΚ και μπορεί να σου βγουν διάφοροι ψυχαναγκασμοί ως αντίδραση, όπως το να πετάξεις με τη μια ό,τι στραβό στη «σπάει» στο σπίτι. Relax.

Ιχθύες

Με αρκετή νοητική αλλά και γενική υπερκινητικότητα σήμερα, σίγουρα δεν αξίζει να πιεστείς με ό,τι μπορεί να πάει από Δευτέρα, ενώ λίγη φυσική δραστηριότητα (βλέπε κολύμπι) επιβάλλεται.

