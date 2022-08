Υδροχόε, η Κρονάρα από το ζώδιό σου κάνει αντίθεση με την Αφροδίτη απέναντί σου, πράγμα που σημαίνει...

Κριός

Η τελευταία Κυριακούλα του φετινού καλοκαιριού θέλει ψυχραιμία σε προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις, ενώ έρχεται και με κάπως μελαγχολική διάθεση, για τις διακοπές που τελειώνουν, για τη δουλειά που ξεκινά, για...

Ταύρος

Λίγο ζόρικη η Κυριακή, αφού φαίνεται πως οι απαιτήσεις στο σπίτι και τα επαγγελματικά δεν σ’ αφήνουν να ησυχάσεις, δημιουργώντας «σκαμπανεβάσματα» στη διάθεση και μια τάση για απογοήτευση.

Δίδυμοι

Επειδή όλοι θα είναι λίγο «Oh Mammy, oh Mammy Mammy blue, oh Mammy blue» σήμερα, πρόσεχε λιγάκι στο επικοινωνιακό κομμάτι και μη φορτώνεσαι «δανεικές σκοτούρες». Better ξεκουράσου.

Καρκίνος

Πρακτικά ζητήματα της δουλειάς και θέματα των οικονομικών σε οδηγούν πιθανώς σε απαισιόδοξες σκέψεις για το μέλλον, κλονίζοντας την αίσθηση ασφάλειάς σου. Μην «ενδίδεις» φουλ ον.

Λέων

Η αντίθεση της Αφροδίτης από το ζώδιό σου με τον Κρόνο βγάζει μια «βαριά» διάθεση Κυριακάτικα και πιθανώς προστριβές στα προσωπικά ή σε συνεργασίες. Προσπάθησε να αποφύγεις να καταλήξεις τώρα σε αποφάσεις και συμπεράσματα.

Παρθένος

Περισσότερος ύπνος, καλύτερη διατροφή και κάποια μορφή σωματικής και ψυχικής εκτόνωσης θα βοηθούσε πολύ σήμερα στη διαχείριση του άγχους για τα επαγγελματικά και όχι μόνο.

Ζυγός

Η μέρα βγάζει προβληματισμούς και ανάμεικτα συναισθήματα για μια προσωπική, ερωτική ή φιλική σχέση και το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να δώσεις χρόνο στα πράγματα, αποφεύγοντας να «τσιμπήσεις» στην ένταση.

Σκορπιός

Όταν θάβεις, θάβεις και καταπιέζεις αυτό που πραγματικά νιώθεις στη σχέση σου, στα οικογενειακά, στη δουλειά ή αλλού, ε φτάνει κάποια στιγμή που ή θα κάνεις «μπαμ» ή θα σε «φάει» η κατάθλιψη ένα πράγμα. Στάνταρ.

Τοξότης

Όταν οι άλλοι προσπαθούν να σε τραβήξουν στην μαύρη τρύπα για να βρουν «παρέα» στο πρόβλημά τους και εσύ ενδίδεις, αυτό δεν λέγεται ενσυναίσθηση αλλά μ@λ@κ£@. Σόρρυ κιόλας.

Αιγόκερως

Οι ανησυχίες γύρω από τα οικονομικά είναι εδώ και σήμερα, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, και μάλιστα με αυξανόμενη ένταση γύρω από την πορεία μιας συμφωνίας, των φορολογικών, μιας χρηματοδότησης κ.λπ.

Υδροχόος

Η Κρονάρα από το ζώδιό σου κάνει αντίθεση με την Αφροδίτη απέναντί σου, πράγμα που σημαίνει δυσκολία στην εκδήλωση του συναισθήματος, γενικευμένη ανασφάλεια και μια αίσθηση γ@μ& το κ€ρ@τ% μου. Αυτό.

Ιχθύες

Το «emotional swing» είναι στο πρόγραμμα για σήμερα, γι’ αυτό το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ασχοληθείς παραπάνω με την ευεξία σου, κάνοντας ένα pampering ritual, μια βόλτα στη φύση, μια εκδρομούλα κ.λπ.

