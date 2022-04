Αν και το περίμενες πώς και πώς, είσαι μάλλον μια «octave down»

Κριός

Χριστός Ανέστη! Με διάθεση να απολαύσεις και πάλι «κανονικά» τη Λαμπρή ύστερα από δύο ολόκληρα περιορισμών, αν και το τετράγωνο Ερμή-Κρόνου μπορεί να βγάλει νεύρα μέσα σε μια φιλική ή οικογενειακή σχέση, κυρίως για το 3ο δεκαήμερο. «Προσπέρασε» τα γρήγορα.

Ταύρος

Χριστός Ανέστη! Ίσως όχι και το πιο «χαλαρό» Πάσχα σου, με την έννοια ότι το τετράγωνο του Ερμή από το ζώδιο σου με τον Κρόνο δείχνει κάποια οικογενειακά / επαγγελματικά θέματα που πιέζουν αρκετά (3ο δεκαήμερο κυρίως), ωστόσο δεν είναι η κατάλληλη ώρα για να τα «μοιραστείς» με άλλους, ενώ θέλει προσοχή και στην οδήγηση.

Δίδυμοι

Χριστός Ανέστη! Όσο πιο «εναλλακτικά» (και μακριά...) περάσεις τη σημερινή μέρα, τόσο περισσότερο θα διασκεδάσεις, αν και το τετράγωνο Ερμή-Κρόνου μπορεί να σου δημιουργήσει ένα ξαφνικό στρες για τον Χ λόγο, εκδηλώνοντας έτσι μια «μιζερογκρινιάρικη» συμπεριφορά (3ο δεκαήμερο κυρίως). Don’t.

Καρκίνος

Χριστός Ανέστη! Αν και το περίμενες πώς και πώς, είσαι μάλλον μια «octave down» από το «λα λα, λα λα» της ημέρας, με το τετράγωνο Ερμή-Κρόνου να «τσιγκλάει» για παράπονα και χαζοδιαφωνίες μέσα σε προσωπικές και φιλικές σχέσεις, ακόμα και για τα οικονομικά (3ο δεκαήμερο κυρίως).

Λέων

Χριστός Ανέστη! Μέρα χαράς, μέρα γιορτής η σημερινή, όμως το τετράγωνο του Κρόνου απέναντι σου με τον Ερμή μπορεί να βγάλει μια απροσδιόριστη ανησυχία (για τα προσωπικά, τα επαγγελματικά, God knows what) που καλό θα ήταν να μην μεταφέρεις και στους υπόλοιπους.

Παρθένος

Χριστός Ανέστη! Ίσως όχι τόσο «ανάλαφρη» όσο θα επιθυμούσες η Λαμπρή Παρθένε μου, καθώς με το τετράγωνο Ερμή-Κρόνου είτε μπορεί να να πρέπει να δουλέψεις λιγάκι (φωνές από θρήνους και οδυρμούς στο βάθος), είτε δεν μπορείς να αποβάλεις την νευρικότητα, ενώ πρέπει να είσαι προσεκτικός με την υγεία σου (no κραιπάλες) και τις μετακινήσεις (3ο δεκαήμερο κυρίως).

Ζυγός

Χριστός Ανέστη! Επειδή είναι Πάσχα και επειδή το τετράγωνο Ερμή-Κρόνου μπορεί να «κλέψει» κάτι από την τσαχπινιά της ημέρας, διάλεξε με σοφία τους «συνδαιτημόνες» σου, αποφεύγοντας όσους και ό,τι μπορεί να σου «ξινίσει» την διάθεση (3ο δεκαήμερο κυρίως).

Σκορπιός

Χριστός Ανέστη! Αν και μάλλον θα περάσεις τη Λαμπρή σε «στενό κύκλο», το τετράγωνο Ερμή-Κρόνου είναι μια «επικίνδυνη» συνθήκη για παρεξηγήσεις στο οικογενειακό τραπέζι, οπότε προσοχή στον τρόπο που επικοινωνείς με τους γύρω σου, ιδιαίτερα καθώς η διάθεση σου θα έχει σκαμπανεβάσματα (3ο δεκαήμερο κυρίως).

Τοξότης

Χριστός Ανέστη! Περνάς το Πάσχα σου ιδανικά εκτός σπιτιού (ταξιδάκι, εξοχικό, καλεσμένος κ.λπ) όμως το τετράγωνο Ερμή-Κρόνου μπορεί να βγάλει και απρόοπτες αλλαγές στο πρόγραμμα, ενώ θέλει προσοχή σε επικοινωνίες και μετακινήσεις (3ο δεκαήμερο κυρίως).

Αιγόκερως

Χριστός Ανέστη! Επιθυμείς να απολαύσεις «με την καρδιά σου» την σημερινή γιορτή, όμως το τετράγωνο Ερμή-Κρόνου μπορεί να δημιουργήσει μια πίεση στο οικογενειακό τραπέζι ή σε μια ερωτική/ φιλική σχέση, με λέξεις που πληγώνουν ή να βγάλει απρόοπτα σχετικά με τον όλο προγραμματισμό (3ο δεκαήμερο κυρίως).

Υδροχόος

Χριστός Ανέστη! Αλλιώς ίσως τα είχες υπολογίσει και αλλιώς σου βγαίνουν σήμερα, τόσο από πλευράς αναπροσαρμογής πλάνων εξαιτίας πιθανών απρόοπτων, όσο και λόγω του ότι το τετράγωνο Ερμή-Κρόνου «σε παίζει» συναισθηματικά, δημιουργώντας και «αντιλογίες» πάνω από το γιορτινό τραπέζι (3ο δεκαήμερο κυρίως). Προσοχή και στην οδήγηση.

Ιχθύες

Χριστός Ανέστη! Ιδανικά θα ήθελες σήμερα να την σκαπουλάρεις και να «χαθείς» σε κάρτι διαφορετικό από τα γνωστά, ίσως πάλι για κάποιο λόγο δεν γουστάρεις πολύ «νταβαντούρι» (3ο δεκαήμερο κυρίως). Προσοχή ακόμα στις συζητήσεις (no need for attacking others) και στην οδήγηση (no need for rushing).

athensvoice.gr