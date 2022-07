Παρθένε, το καλό καλοκαιρινό «vibe» συνεχίζεται

Κριός

Ξεκούρασης, ύπνου και θερινής ραστώνης «το ανάγνωσμα» today, αφού οτιδήποτε περίπλοκο μοιάζει ξαφνικά τόσο, μα τόσο, ασήμαντο...

Ταύρος

«Though we ‘ve got to say goodbye for the summer, Darling I promise you this...» και κάπως έτσι, με τέτοια διάθεση, θέλεις να εστιάσεις στο πιο je t’ aime και παθιασμένο κομμάτι της σχέσης σου. «Sealed with a kiss...».

Δίδυμοι

Το δεύτερο μισό της ημέρας είναι μάλλον καλύτερο για να κανονίσεις μια συνάντηση ή μια έξοδο για ποτό, φαγητό κ.λπ. με φίλους, οπότε προγραμμάτισε ανάλογα.

Καρκίνος

Στο ίδιο χαλαρό και ευχάριστο μοτίβο η Κυριακή σου, ό,τι πρέπει δηλαδή για καλοκαιράκι μέσα Ιουλίου στο Greece. «Sea, sex and sun..».

Λέων

Το φιξ πρόγραμμα των τελευταίων ημερών σε έχει μάλλον κουράσει και αποζητάς με ειλικρινή λαχτάρα μιαν εξόρμηση «παρά θιν’ αλός». Do it.

Παρθένος

Το καλό καλοκαιρινό «vibe» συνεχίζεται και σήμερα, οπότε πες «ναι» σε προσκλήσεις για εξόδους, μπάνια, τραπεζώματα, κ.λπ., κ.λπ

Ζυγός

Τα επαγγελματικά για κάποιο λόγο σε απασχολούν Κυριακάτικα, είτε ως σκέψη και προβληματισμός, είτε και ως πρακτική εκκρεμότητα. Oh dear.

Σκορπιός

Το σενάριο των καλοκαιρινών διακοπών τριγυρίζει «επικίνδυνα» στο μυαλό σου, οπότε αν ταξιδεύεις, «καλές θάλασσες», αν όχι ακόμα, καλό ψάξιμο για εισιτήρια και ξενοδοχεία.

Τοξότης

Αναρωτιέσαι πως ξέμεινες εσύ έτσι μέσα Ιουλίου, που κανονικά θα ‘πρεπε τώρα να βρίσκεσαι στο αγαπημένο σου νησί, ξύνοντας νωχελικά τη φτέρνα σου από τη φαγούρα της άμμου...

Αιγόκερως

Ευχάριστος και χαλαρός και ο «τόνος» της Κυριακής σου, επομένως κανόνισε το μπανάκι σου με την παρέα, καθώς και μια έξοδο για ποτό με το αμόρε.

Υδροχόος

Η Κυριακή προσφέρεται σίγουρα για ανάπαυλα από το άγχος των τελευταίων ημερών, οπότε «κλείσε» έγκαιρα ομπρέλα στην κοντινότερη παραλία!

Ιχθύες

Απόλαυσε όσο μπορείς την ημέρα σου, γεμίζοντάς τη με «θαλασσίτσα» και άλλες δραστηριότητες που σε ευχαριστούν, γεμίζοντας μπαταρίες για next week.

