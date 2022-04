Καρκίνε, η μέρα προσφέρεται για μίνι αποδράσεις, βόλτες στη φύση και ευχάριστες εξόδους με την παρέα

Κριός

Αν και πιο «άνετη» η Κυριακή των Βαίων, εν τούτοις φέρει ακόμα την ενέργεια της χθεσινής Πανσέληνου στον άξονα σου, ωθώντας σε να προστατέψεις εαυτόν από δράματα άλλων.

Ταύρος

Με διάθεση για βόλτες, κοινωνικότητες και συναντήσεις με φίλους έρχεται η Κυριακή των Βαίων, ό,τι πρέπει δηλαδή για να ξεσκάσεις λιγάκι επιτέλους.

Δίδυμοι

Σήμερα μάλλον θα ασχοληθείς με πρακτικές υποχρεώσεις της δουλειάς, του σπιτιού αλλά και με διάφορες απαραίτητες προετοιμασίες ενόψει Πάσχα, εκμεταλευόμενος και τα ανοιχτά μαγαζιά.

Καρκίνος

Χαλαρώνεις κάπως μετά την χθεσινή «άχαρη» Πανσέληνο, με τη μέρα να προσφέρεται για μίνι αποδράσεις, βόλτες στη φύση και ευχάριστες εξόδους με την παρέα.

Λέων

Κυριακή των Βαίων σήμερα και μάλλον θα θελήσεις να την περάσεις ως «Κυριακή της απόλυτης ξάπλας», αφήνοντας απ’ έξω εξτράβαγκαντ σχέδια για «γύρω- γύρω όλοι». Netflix ολέ!

Παρθένος

Αλλαγή ενέργειας σήμερα, καθώς βρίσκεις και πάλι τον χαρούμενο εαυτό σου, με όρεξη για βόλτες, καφέδες με φίλους και αγορές δώρων για το Πάσχα for your loved ones.

Ζυγός

Η ένταση από την χθεσινή απαιτητική Πανσέληνο στο ζώδιο σου «κατακάθεται» σιγά σιγά, δίνοντας σου χρόνο για να αναπαυτείς αλλά και να ασχοληθείς με ό,τι σε διασκεδάζει, ακόμα κι αν πρόκειται απλά για Πασχαλινό shopping.

Σκορπιός

Σαφώς πιο «ήρεμη» η Κυριακή των Βαίων, σου δίνει «περιθώρια» για να προγραμματίσεις μια εκδρομούλα, ένα φαγητό με φίλους, μια έξοδο για θέατρο με το ταίρι σου, να ξεχυθείς για αγορές στα μαγαζιά για τα βαφτιστήρια κ.λπ.

Τοξότης

«Ιδού ο Νυμφίος έρχεται...» όμως δεν θα σε βρει κατά πάσα πιθανότητα «γρηγορούντα» αλλά μάλλον «ραθυμούντα» και με όρεξη για παραπάνω ύπνο, χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Αιγόκερως

Με περισσότερο «κέφι» υποδέχεσαι την Κυριακή των Βαίων, πατώντας σε πιο στέρεο έδαφος μετά την χθεσινή δύσκολη Πανσέληνο στον Ζυγό, κανονίζοντας βόλτες και εξόδους με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

Υδροχόος

Μάλλον δεν θα αποφύγεις σήμερα να ασχοληθείς με διάφορες υποχρεώσεις της δουλειάς, αλλά και να κανονίσεις ίσως κάποιες πρακτικές εκκρεμότητες ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας.

Ιχθύες

Σήμερα θέλεις να περάσεις καλά και μάλλον θα το καταφέρεις, αφού η μέρα σου δίνει αρκετές επιλογές διασκέδασης με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, ενώ προσφέρεται και για γιορτινές αγορές.

athensvoice.gr