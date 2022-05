Ζυγέ, «παρακαλώ πολύ» όχι συζητήσεις για οικονομικά θέματα today

Κριός

Αρκετά «περίεργη» και φορτισμένη σε ψυχολογικό επίπεδο η μέρα, δε χρειάζεται να την κάνεις δυσκολότερη με το ανοίξεις κουβέντες για τα οικονομικά σου άγχη (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα). Με την καμία όμως!

Ταύρος

Απαιτητική μέρα η Κυριακή, αφού προηγείται της Σεληνιακής Έκλειψης απέναντι σου και επιπροσθέτως μπορεί να βγάλει πίεση και συγκρούσεις για θέματα οικογενειακών, προσωπικών σχέσεων και επαγγελματικών (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα). Ψυχραιμία.

Δίδυμοι

Η Κυριακή αναμοχλεύει τα συναισθήματα σου και τα άγχη σου για τη δουλειά, «παίζοντας» παράλληλα με διάφορες «πληγές» σε προσωπικές σχέσεις, οπότε be «φειδωλός» σε ευαίσθητες συζητήσεις (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα).

Καρκίνος

«Επικίνδυνη» μέρα η Κυριακή για οικονομικές συζητήσεις (no, no, no) αλλά και για εντάσεις με τον σύντροφο, τα παιδιά ή τους συνεργάτες (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα). Απόφυγε και τα τρία κατά προτίμηση.

Λέων

«Συννεφιασμένη Κυριακή» όχι λόγω καιρού, αλλά λόγω της επιρροής της αυριανής Σεληνιακής Έκλειψης στον Σκορπιό, όπως και εξαιτίας «αντιδράσεων» μέσα σε προσωπικές ή επαγγελματικές σχέσεις (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα). Δείξε υπομονή.

Παρθένος

«Σπαστική» η Κυριακή, καλύτερα να μην αναμειχθείς σε συζητήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε αντιπαραθέσεις, ενώ πρόσεχε παραπάνω και στην οδήγηση (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα).

Ζυγός

«Παρακαλώ πολύ» όχι συζητήσεις για οικονομικά θέματα today -για να μη σου ανέβει το αίμα στο κεφάλι- όχι απερίσκεπτες αγορές και άσε την «πληγολογία» για τα προσωπικά σου (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα).



Σκορπιός

Μια μέρα πριν την Ολική Σεληνιακή Έκλειψη στο ζώδιο σου, η Κυριακή έρχεται με «απαιτήσεις» στο ψυχολογικό κομμάτι, βγάζοντας εκνευρισμό αλλά και θλίψη για τα προσωπικά, τα οικογενειακά ή τα επαγγελματικά και σίγουρα δεν είναι τώρα η στιγμή για κάνεις οποιαδήποτε «σοβαρή» συζήτηση (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα).

Τοξότης

Έχεις ακούσει πως το συνεχές στρες (για τη δουλειά or whatever) και η πιεσμένη ψυχολογία συμβάλλουν στην εκδήλωση θεμάτων υγείας; Ε, καθώς έπεται και μια Έκλειψη αύριο σ’ αυτόν τον τομέα, άλλαξε «τροπάρι» (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα).

Αιγόκερως

Η μέρα βγάζει άγχος για τα οικονομικά αλλά πιθανώς και «αρρυθμίες» μέσα σε προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις λόγω αυτών ή και λόγω παρελθοντικών θεμάτων που σε εκνευρίζουν (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα).

Υδροχόος

Από τις πιο απαιτητικές μέρες η σημερινή (και η αυριανή δηλαδή) βγάζει τάση για κριτική, «γαϊδουριά» και θυμό στο σπίτι, σε προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις και μολονότι με τις φωνές δεν βγάζεις άκρη, ίσως δεν μπορέσεις να τις αποφύγεις (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα).

Ιχθύες

Νιώθεις ίσως ένα ψυχολογικό «ζόρι» σήμερα, και εξαιτίας της διάθεσης σου μπορεί να προκαλέσεις άθελά σου μπερδέματα και παρεξηγήσεις, αφού ο άλλος αισθάνεται πως δέχεται «επίθεση» (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα). Αξίζει τον κόπο;

athensvoice.gr