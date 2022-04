Καρκίνε, προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις έχουν τη «δυναμική» να οδηγήσουν σε εντάσεις σήμερα

Κριός

Η Κυριακή μπορεί να βγάλει κάποια ένταση με σύντροφο, γονείς ή άλλα άτομα με τα οποία νιώθεις ότι εσύ αναλαμβάνεις δυσανάλογο «φορτίο» ευθυνών μέσα στη σχέση (ιδιαίτερα αν είσαι γεννημένος τελευταίες μέρες). Προσπάθησε πάντως να αποφύγεις τον καυγά.

Ταύρος

Δεν αποκλείεται να παίζει κάποιου είδους «παρασκήνιο» είτε στη δουλειά, είστε στα προσωπικά και σίγουρα καλά θα κάνεις επιλέξεις «σοφά» με ποιους μοιράζεσαι τις σκέψεις και τα μυστικά σου (τέλος 3ου δεκαημέρου κυρίως).

Δίδυμοι

Προσοχή σε οικονομικές συζητήσεις με σύντροφο, φίλους, συνεργάτες, συνεταίρους, οικογένεια και you name it basically, αφού ο καυγάς δεν θέλει και πολύ για να «φουντώσει» σήμερα (ιδιαίτερα για τους γεννημένους τελευταίες μέρες).

Καρκίνος

Προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις έχουν τη «δυναμική» να οδηγήσουν σε εντάσεις σήμερα και καλά θα κάνεις να αποστασιοποιηθείς όσο γίνεται για να προλάβεις μια ενδεχόμενη «σύρραξη» (τέλος 3ου δεκαημέρου ιδιαίτερα).

Λέων

Η Κυριακή βγάζει μια περίεργη ατμόσφαιρα έντασης και όλοι θα «ψάχνονται» για καυγά, οπότε κάνε καλύτερα λίγο τον μουγκό/ κουφό για να μη χαλαστείς άδικα, ενώ έχε τα μάτια σου στο τιμόνι (γεννημένοι τελευταίες μέρες ιδιαίτερα).

Παρθένος

Καλύτερα να αποφύγεις τις ζήλιες και τα εύκολα συμπεράσματα σε φιλικές και ερωτικές σχέσεις today, αφήνοντας και καμία κουβέντα να πέσει «κάτω» (ιδιαίτερα αν είσαι γεννημένος τελευταίες μέρες).

Ζυγός

Επειδή «η ψυχραιμία has left the building» ένα πράγμα σήμερα, προσπάθησε να αποφύγεις εντάσεις με σύντροφο, γονείς, συγκάτοικους, φίλους κ.λπ., αφού και θα εκνευριστείς και άκρη δε θα βγάλεις (τέλος 3ου δεκαημέρου κυρίως).

Σκορπιός

Τι λες, σε ποιον το λες και πώς το λες θέλει προσοχή σήμερα (ιδιαίτερα αν είσαι γεννημένος τελευταίες μέρες) καθώς όλοι θα είναι λιγάκι «εύθικτοι» -yourself included βεβαίως βεβαίως- και μπορεί να εκστομίσουν «σκληρά» λόγια.

Τοξότης

Συζητήσεις για τα οικονομικά και τα επαγγελματικά μπορούν σήμερα εύκολα να «ξεφύγουν», ενώ μια προσωπική/ ερωτική σχέση μπορεί να βγάλει παραπάνω πίεση, ακόμα και εμμονές (τέλος 3ου δεκαημέρου ιδιαίτερα).

Αιγόκερως

Το τετράγωνο Ερμή-Πλούτωνα μπορεί να δείξει μια δύσκολη κατάσταση στην οικογένεια και στο σπίτι ή να οδηγήσει σε «τριβές» μέσα στις σχέσεις σου (ιδιαίτερα για τους γεννημένους στο τέλος του 3ου). Keep calm and carry on.

Υδροχόος

Καλύτερα να αποφύγεις να εμπλακείς σε συζητήσεις που βλέπεις ότι «μαθηματικά» οδηγούν σε ένταση, αφού και δίκιο να ‘χεις, μάλλον δεν θα το βρεις (ιδιαίτερα αν είσαι γεννημένος τελευταίες μέρες). Προσοχή και στην οδήγηση.

Ιχθύες

Η «συμβουλή» για την Κυριακή είναι να μην ανοίξεις συζητήσεις για οικονομικά με τον σύντροφο, τον συνεργάτη κ.λπ., καθώς και να πιέσεις τον εαυτό σου και τους γύρω σου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αν «γουστάρεις» ηρεμία (γεννημένοι στο τέλος του 3ου κυρίως).

