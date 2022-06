Ιχθύ, ξεκλέψε και λίγο χρόνο για να χαλαρώσεις

Κριός

Το κλασικό Κυριακάτικο «σενάριο» της ανάπαυσης και των χαλαρών ρυθμών είναι αυτό που χρειάζεσαι για να γεμίσεις τις μπαταρίες σου. Ακολούθησε το και άφησε ό,τι αγχωτικό στην άκρη.

Ταύρος

Ο χώρος του σπιτιού σου μπορεί να χρειάζεται λιγάκι παραπάνω φροντίδα, μπορεί όμως να σου προσφέρει και ένα ασφαλές περιβάλλον για να χαλαρώσεις Κυριακάτικα.

Δίδυμοι

Αρκετά χαλαρή και stress free η Κυριακή σου, ταιριάζει απόλυτα με ξέγνοιαστες βόλτες και συναντήσεις με φίλους, συντροφιά με δροσερά κοκτέιλς.

Καρκίνος

Κινείσαι μάλλον σε πιο cozy και άνετες καταστάσεις today, μεταφέροντας την ξάπλα από το κρεβάτι στον καναπέ, από τον καναπέ στο μπαλκόνι και από το μπαλκόνι στο τραπεζάκι της ταβέρνας. Σούπερ.

Λέων

Εξωστρεφής και ερωτική ενδεχομένως η Κυριακή σου, αφού προσφέρεται για να δοκιμάσεις τις «δυνάμεις» σου φλερτ αν είσαι single. Που ξέρεις μπορεί να είναι το τυχερό σου...

Παρθένος

Βαριέσαι μάλλον να κινηθείς εκτός σπιτικού ή κοντινού, εν πάση περιπτώσει, γεωγραφικού πλαισίου, ωστόσο ίσως αυτό τελικά να σε ανανέωνε περισσότερο. Your choice.

Ζυγός

Out and about και σήμερα κατά πάσα πιθανότητα, βρες όμως και λίγο προσωπικό χρόνο για ξεκούραση. Θα σε σου κάνει καλό ενόψει της καινούργιας βδομάδας.

Σκορπιός

Χρειάζεσαι καλύτερη οργάνωση σχετικά με θέματα πρακτικής φύσεως της δουλειάς ή της καθημερινότητας και σήμερα είναι μια μέρα που μπορείς να αξιοποιήσεις σχετικά.

Τοξότης

«Κυριακή, γιορτή και σχόλη, να ταν η ζωή μας όλη» έλα όμως που οι έγνοιες ή και κάποιες πρακτικές υποχρεώσεις των επαγγελματικών «καραδοκούν». Αααχ.

Αιγόκερως

Όσο η ζέστη «σφίγγει», ο οργανισμός σου ζητά πιο ελαφρές και «ενυδατικές» τροφές, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, για να «αντεπεξέλθει». Μην τον πλακώνεις με το ζόρι στα σουβλάκια!

Υδροχόος

Εστιάσε στο να ευχαριστηθείς τις «απλές χαρές της ζωής» today, όπως μια βόλτα στην όμορφη Πλάκα, έναν καφέ σε μια κοντινή παραλία και άσε την όποια πίεση αντιμετωπίζεις «εκτός» για σήμερα.

Ιχθύες

Ίσως έχουν μαζευτεί πολλά στο κεφάλι σου, μπορεί να πρέπει να βγάλεις και λίγη δουλίτσα στα επαγγελματικά ή το σπίτι, ξεκλέψε όμως και λίγο χρόνο για να χαλαρώσεις.

