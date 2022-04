Καρκίνε, πιο allegra και εξωστρεφής η Κυριακή σου

Κριός

Ζητήματα της δουλειάς και των οικονομικών ενδεχομένως να σε απασχολήσουν περισσότερο σήμερα, άσε όμως καλύτερα το «μελό» εκτός προγράμματος.

Ταύρος

Χρειάζεται να γεμίσεις τις μπαταρίες σου, χωρίς να «μπεις» ιδιαίτερα σε καταστάσεις και συναισθήματα που σε «στενεύουν». Ηρεμία all the way.

Δίδυμοι

Τον έχεις μάλλον ανάγκη τον παραπάνω ύπνο και την ξεκούραση Κυριακάτικα, ν’ αράξεις απλά, χωρίς να το «ψάξεις» για κάτι παραπάνω. No problem.

Καρκίνος

Πιο allegra και εξωστρεφής η Κυριακή σου, είναι ό,τι πρέπει για μια έξοδο ή βόλτα με τους φίλους, αφού «δεν μπορείς» μόνος σου.

Λέων

«Οι άνθρωποι παραείναι ανθεκτικοί, αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι σε θέση να κάνουν υπερβολικά πολλά σε βάρος του εαυτού τους» λέει ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, αλλά δεν είναι ανάγκη να ταυτίζεσαι τόσο.

Παρθένος

Κοινωνική και ευδιάθετη ως επι το πλείστον η Κυριακή σου, ταιριάζει τέλεια με μια μίνι απόδραση, ενώ ίσως «κρύβει» και ένα ερωτικό ενδιαφέρον για μερικούς.

Ζυγός

Σάμπως και δε γουστάρεις πολλά πολλά σήμερα και προτιμάς ν’ αράξεις μόνος σου ή συντροφιά με άτομα της απολύτου «εμπιστοσύνης» σου. Γενικά no ξεβόλεμα.

Σκορπιός

Οι σχέσεις και η προσωπική σου ζωή έχουν προτεραιότητα σήμερα και μάλλον θα περάσεις καλά, αν και προς το βραδάκι μπορεί να βγει μια κάποια ένταση που σου δημιουργεί νευρικοτητα.

Τοξότης

Ίσως δεν αποφύγεις να ασχοληθείς με εκκρεμότητες και καθήκοντα της δουλειάς σήμερα, ωστόσο φροντίσε να ξεμπερδεύεις νωρίς για να μείνει και χρόνος για ξεκούραση.

Αιγόκερως

Όμορφη και κοινωνική η Κυριακή σου, «ενδείκνυται» για εξόδους και δημιουργικές δραστηριότητες με το αμόρε, τα παιδιά ή τους φίλους, έχοντας ως σύμμαχο και τον καλό καιρό.

Υδροχόος

Φρόντισε σήμερα να ξεκουραστείς και να «μαζέψεις» δυνάμεις, γιατί το ξεκίνημα (at least) της εβδομάδας είναι αρκετά απαιτητικό. Στην ανάγκη, βρες δικαιολογίες.

Ιχθύες

Η Κυριακή είναι σαφώς πιο άνετη και «fitting» για εξόδους και συναναστροφές, απλά ίσως υπάρξει μια αλλαγή στο πρόγραμμα σου το βράδυ που σε εκνευρίζει.

