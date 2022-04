Καρκίνε, οικονομικές εκκρεμότητες που δημιουργούν προβληματισμό μπορεί να σε αγχώσουν σήμερα

Κριός

Η Δευτέρα μπορεί να βγάλει κάτι «έκτακτο» προς αντιμετώπιση στον οικονομικό τομέα, ενώ παράλληλα «ευνοεί» και τις παρορμητικές αγορές, οπότε «φυλάξου» και στις δύο περιπτώσεις.

Ταύρος

Παρότι η Δευτέρα μπορεί να σε πιέσει λίγο συναισθηματικά, η είσοδος του Ερμή στο ζώδιό σου ως 29/4 θα αλλάξει το κλίμα στη συνέχεια, βοηθώντας σε να ξεκαθαρίσεις προσωπικά θέλω και ανάγκες.

Δίδυμοι

Ενδεχομένως να υπαρξει κάποια απρόσμενη αλλαγή στο προγραμμά σου που δημιουργεί εκνευρισμό, προσπάθησε όμως να μην χαλάσεις και όλη σου τη διάθεση «για το τίποτα» Δευτεριάτικα.

Καρκίνος

Οικονομικές εκκρεμότητες που δημιουργούν προβληματισμό μπορεί να σε αγχώσουν σήμερα, ωστόσο ο φόβος δεν παράγει «αποτέλεσμα».

Λέων

«Τι 'χες Γιάννη, τι 'χα πάντα» η Δευτέρα, αφού τα επαγγελματικά και οι απαιτήσεις τους «εξασκούν» τις ζογκλερικές σου ικανότητες. Oh boy.

Παρθένος

Δεν έχεις και πολύ όρεξη στο ξεκίνημα της εβδομάδας, ίσως νιώθεις και κάπως κουρασμένος/ νυσταγμένος, οπότε πρέπει να μπεις λιγάκι στον «αυτόματο» για να τα βγάλεις πέρα.

Ζυγός

Έγνοιες για τα οικονομικά της δουλειάς ή του σπιτιού μπορούν να «σαμποτάρουν» την γενικά καλή σου διάθεση. «Αντιστάσου» με κάθε τρόπο!

Σκορπιός

Δουλειά καθώς και συνεννοήσεις με συνεργάτες και σύντροφο βγάζουν μια άλφα πίεση today, μη «βρεθείς» όμως εξαιτίας της να κάνεις αλλά απ’ αυτά που πιστεύεις.

Τοξότης

Επειδή το σημερινό προγραμματάκι μπορεί να γυρίσει και λίγο «τούμπα», μη δεσμευτείς με deadlines που δεν βγαίνουν ούτε με «τάμα».

Αιγόκερως

Πριν εμπλακείς σε απαιτητικές συναισθηματικές καταστάσεις στα ερωτικά, βεβαιώσου προηγουμένως ότι όλο αυτό αξίζει τον «κόπο» και το προσωπικό σου sanity.

Υδροχόος

Ένα θέμα στο σπίτι ή στα επαγγελματικά μπορεί να σε «αναστατώσει» κάπως ψυχολογικά. Λίγος παραπάνω χρόνος με τον εαυτό σου θα λειτουργούσε προς όφελός σου.

Ιχθύες

«Τσαγκαροδευτέρα» στη δουλειά και μάλλον δεν γουστάρεις και καθόλου με όλες τις εκκρεμότητες που έχουν μαζευτεί. Oh well, do your best.

