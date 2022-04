Δίδυμε, γιατί συνεχίζεις να επιμένεις σε έναν ανθυγιεινό τρόπο ζωής που βλάπτει τον οργανισμό σου;

Κριός

Μην απομακρύνεσαι από την «chill out» πλευρά του εαυτού σου, θεωρώντας πως έτσι ανταποκρίνεσαι «σοβαρότερα» στα οποία προβλήματα. Αυτές είναι άμυνες που δεν σου πάνε.

Ταύρος

«Μαύρη, μαύρη μου ‘χεις κάνει τη ζωή μου» μονολογείς για τις υποχρεώσεις στα επαγγελματικά (και στην οικογένεια) που συνεχίζουν να πιέζουν, ενώ αύριο αναμένεται και κορύφωση. «Μαύρη, μαύρη...»

Δίδυμοι

Γιατί συνεχίζεις να επιμένεις σε έναν unhealthy τρόπο ζωής που βλάπτει τον οργανισμό σου; Είσαι μαζοχιστής ή αυτοκαταστροφικός; Or maybe both? Τι συμβαίνει επιτέλους με την περίπτωσή σου, Δίδυμε;

Καρκίνος

Σήμερα be yourself και όχι αυτός που εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των υπολοίπων και τ’ ακούει κι από πάνω άμα λάχει. Αυτό και κλείσαμε.

Λέων

Οι ώριμοι άνθρωποι ξεκαθαρίζουν «όμορφα κι ωραία» τους λογαριασμούς τους, χωρίς να ενοχλούν εις το διηνεκές τον άλλο. Οι υπόλοιποι επανέρχονται ξανά και ξανά, σαν αρρώστια ένα πράγμα.

Παρθένος

Πάρε καμία βιταμίνη C για ενδυνάμωση σήμερα, αφού «the struggle is real» με καθήκοντα, εκκρεμότητες και δεν συμμαζεύεται και «ένα σώμα δεν φέρνει την άνοιξη».

Ζυγός

Κοίτα, ο ελέφαντας δεν πρόκειται να φύγει απ’ το δωμάτιο αν δεν του κάνεις τη «χάρη» να κουβεντιάσεις λίγο μαζί του. Έτσι, να πάρεις μια πρώτη «ιδέα», να δεις περί τίνος πρόκειται. (Μεταξύ μας, μια ξέρεις μια χαρά)

Σκορπιός

Αρκετά κουραστική η Δευτέρα και σε επίπεδο καθηκόντων και ως προς τη συνεννόηση με τους άλλους, αλλά δεν είναι και τόσο χρήσιμο να επιμείνεις.

Τοξότης

Δεν ξέρω τι feeling είχες για today, όμως η μέρα έχει απαιτήσεις στη δουλειά και «σβέλτες διαθέσεις» στην καθημερινότητα. (Και αύριο στο ίδιο μοτίβο πάνω-κάτω υπόψιν)

Αιγόκερως

Αυτά τα βαρύγδουπα «άσε με να γνωρίζω καλύτερα τι πρέπει να κάνω/ τι είναι προς όφελός μου» ενώ στην πραγματικότητα δεν έχεις ιδέα, συνήθως πάντα προηγούνται πριν κάποιος τα σκ@τ¥σε# big time.

Υδροχόος

Και καλά να τρίζεις τα δόντια σου στον ύπνο σου, υπάρχουν και τα ειδικά προστατευτικά μασελάκια, αλλά το να τα τρίζεις και στον ξύπνιο σου είναι σοβαρό escalate που χρήζει «αποκωδικοποίησης».

Ιχθύες

Όταν μόνος σου δεν μπορείς, ζητάς βοήθεια. Τόσο απλά. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα της δουλειάς, αλλά κυρίως στα της «ψυχής».

athensvoice.gr