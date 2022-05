Σκορπιέ, ο άστατος καιρός «συμπλέει» σε ένα βαθμό με τη διάθεση σου, αποτελώντας και σχετικά καλή δικαιολογία για να αποφύγεις «φασαριόζικα νταραβέρια»

Κριός

Καλώς τα δέχτηκες! Από σήμερα και μέχρι τις 28/5 η Αφροδιτούλα θα βρίσκεται στο ζώδιο σου, χαρίζοντας σου λάμψη και μεγαλύτερη «πέραση» στα ερωτικά, βοηθώντας σε να φλερτάρεις, να ανανεώσεις τη σχέση σου και να κυκλοφορήσεις γενικά περισσότερο.

Ταύρος

Αν και αργία, η Δευτέρα είναι καλή για να ασχοληθείς με τα πρακτικά των επαγγελματικών και των οικονομικών σου, «οργανώνοντας» τις όποιες σημαντικές εκκρεμότητες, πριν ο Ερμής γυρίσει ανάδρομος σ’ αυτόν τον τομέα (11/5).

Δίδυμοι

Today αξίζει να κινητοποιηθείς «οικειοθελώς» με δραστηριότητες και ασχολίες που σου δίνουν χαρά, «συμπαρασύροντας» μαζί στο κέφι φίλους, σύντροφο και αγαπημένα σου πρόσωπα.

Καρκίνος

Έχεις ανάγκη από εγκεφαλικό και ψυχολογικό «άδειασμα» καθώς ως παιδί της Σελήνης επηρεάζεσαι ποικιλοτρόπως από τις φάσεις της -did anybody say «Eclipse»?- οπότε άσε όσο πιο «λάσκα» γίνεται τη μέρα σου.

Λέων

«Λύσσας» να βγεις -θα βρέχει λέμε- να πετάξεις χαρταετό -δεν είναι Καθαρά Δευτέρα, αλλά η αργία της Πρωτομαγιάς λέμε!- να ξεδώσεις εν πάσει περιπτώσει. Και δεν ακούς τίποτα. (Όχι θα κατς να σκας)

Παρθένος

Ίσως να μη γουστάρεις κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις today, ή μπορεί σαν τυπικό παιδί που τα πάντα προνοεί -τα πάντα όμως- να κάτσεις να οργανώσεις ό,τι σημαντικό στα επαγγελματικά, «προλαβαίνοντας» τον ανάδρομο. (Λέμε τώρα)

Ζυγός

«Θα 'ναι σαν να μπαίνει η Άνοιξη» με τον κυβερνήτη σου, την Αφροδίτη, να περνά απέναντι σου στον Κριό ως τις 28/5 (ασχέτως του καιρού) φέρνοντας πιο «τσαχπινομπιρμπιλιάρικο» αέρα στα ερωτικά σου. Και από next week που ακολουθεί και ο Δίας... άντε, ποιός σε πιάνει!

Σκορπιός

Ο άστατος καιρός «συμπλέει» σε ένα βαθμό με τη διάθεση σου, αποτελώντας και σχετικά καλή δικαιολογία για να αποφύγεις «φασαριόζικα νταραβέρια», προτιμώντας χίλιες φορές να δεις στο Netflix ποιός σκότωσε τη Μέρλιν.

Τοξότης

Με φουλ ενέργεια αλλά και αρκετή κυκλοθυμία «κατά τόπους» σήμερα (σαν τον καιρό ένα πράγμα) νιώθοντας μια πίεση από τους σημαντικούς άλλους στη ζωή σου, ακόμα και «εν τη απουσία τους». Για όνομα.

Αιγόκερως

Φτάνει. No more «γαστριμαργική ασυδοσία» με κοψίδια, μακαρονάδες, τζανκιές κάθε είδους, κουλουράκια, τσουρέκια, παγωτά και τα σχετικά, γιατί το καλοκαίρι είναι πιο κοντά απ’ ότι φαντάζεσαι.

Υδροχόος

Τρέχεις «να πιάσεις τον Μάη» -ναι και σήμερα μετράει- παρά την όποια μπόρα φας στο κεφάλι, αρχίζοντας κάπως να «ξεμουδιάζεις» από την επιρροή της Έκλειψης.

Ιχθύες

Σήμερα «ταιριάζεις» και αισθάνεσαι μάλλον καλύτερα μέσα σε ήδη δοκιμασμένες παρέες και at home ή at εξοχικό μαζώξεις με αγαπημένα πρόσωπα.

