Συνεχίζονται οι εγγραφές αλλά και οι προετοιμασίες για το 5o Summer School του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Μαθαίνω μέσα από την κίνηση» που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Ιουνίου έως τις 8 Ιουλίου 2022 (10 ημέρες) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα.

Οι επιστήμονες που το διοργανώνουν δίνουν μεγάλη έμφαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις σχεδιαζόμενες δράσεις του (τοξοβολία, κρίκετ, μπάντμιντον, TAE KWON DO, πάλη, baseball, μουσικοκινητικά προγράμματα, παιδαγωγικά παιχνίδια, μαθαίνω το σώμα μου κ.α.). Επιπρόσθετα, τη φετινή χρονιά τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε νέες δραστηριότητες όπως: golf, σκάκι, ρομποτική, Take 10 in English, τροποποιημένα παιδαγωγικά παιχνίδια κ.α.

Τέλος, τη φετινή χρονιά θα δοθούν στα παιδιά και πολλές οδηγίες σχετικά με την εργονομία στην καθημερινότητα (συμβουλές για σωστή στάση σώματος κατά το διάβασμα, τον ύπνο, τη χρήση tablet κ.α.).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα www.healthykids.gr/summerschool και στα τηλέφωνα 2431047030 και 6949277290.